Віктор Король захищав Україну з 27 лютого 2022 року

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) з врученням ордену «Золота зірка» молодшому сержанту Віктору Королю. Відповідний указ від 20 травня 2026 року оприлюднений на сайті Офісу президента.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові», – йдеться в указі.

Віктор Король народився 31 грудня 1993 року у Львові, був випускником Львівського національного університету ветеринарної медицини, жив в селі Волосянка Стрийського району Львівщини.

З початком повномасштабного російського вторгнення повернувся в армію, де раніше проходив строкову службу. Був командиром відділення десантно-висаджувальних засобів десантного забезпечення військової частини А5025.

17 листопада 2022 року отримав від президента медаль «За військову службу Україні», у грудні того ж року – «Сталевий хрест». Також мав інші відзнаки за службу в ЗСУ.

31-річний Віктор Король загинув 8 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на Дніпрі. У нього залишились дружина, дочка і син.