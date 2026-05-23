Андрій Гаврилів отримав п'ятирічну заборону на в'їзд у Польщу

Львівський блогер Андрій Гаврилів, який автомобілем заїхав у заповідну зону Татранського національного парку у Польщі і опублікував відео біля озера Морське Око, ввів в оману поліцію і завдяки цьому отримав мінімальний штраф у 100 злотих (1200 грн). Про це журналістам повідомив речник поліції міста Закопане.

Як інформував ZAXID.NET, у Польщі виник скандал через витівку 23-річного львів’янина Андрія Гавриліва, який разом із дівчиною на автомобілі Chevrolet Corvette заїхав у заповідну зону Татранського національного парку. Гаврилів доїхав аж до озера Морське Око, куди дозволений в’їзд лише спецтранспорту. Там пара зробила фотосесію, Андрій Гаврилів зняв відео, яке потім оприлюднив у соцмережах.

Після того, як відео побачили користувачі соцмереж, інцидент набув розголосу, а польські медіа почали цікавитись, чому Андрій Гаврилів заплатив такий низький штраф – лише 100 злотих, хоча порушення передбачає покарання до 5 тис. злотих (60 тис. грн за курсом НБУ). Сайт Wirtualna Polska звернувся до відділку поліції у Закопаному за поясненням. Там відповіли, що водій обманув поліцейських.

«Прошу поставитися з розумінням до поліцейських. Вони затримали цю особу, коли вона виїжджала з-за шлагбаума на Паленіці-Бяльчанській. Водій пояснив, що він щойно розвернувся прямо під шлагбаумом – звідси й ці 100 злотих – за те, що в’їхав за межі шлагбаума. Поліцейські нічого не знали про те, що він був біля Морського Ока», – пояснив журналістам речник міського управління поліції в Закопаному Роман Вечорек.

Він додав, що якби поліцейські знали про те, що Гаврилів доїхав до самого озера, то штраф був би значно вищим.

«Поліцейські перевірили чоловіка і на цьому завершили процедуру. Пізніше з'ясувалося, що цей інфлюенсер виклав у соцмережі фотографії з-під Морського Ока. Якби поліцейські затримали його біля Морського Ока, то, як я підозрюю, його машину б евакуювали, а штраф становив би не 5 тис., а справу передали б до суду», – додав речник поліції.

Після хвилі критичних коментарів Андрій Гаврилів пояснив своїм підписникам, що не побачив знаку заборони в’їзду на територію нацпарку. Він записав кілька відео, в яких спершу сказав, що був у Польщі шість днів і пересвідчився у доброму ставленні поляків до нього. Вже після того як інцидент набув розголосу, Гаврилів записав відео, в якому повідомив, що був у Польщі лише два дні, під час яких нібито придбав авто для неназваних військових, і обурився депортацією. Пояснити свої дії блогер пообіцяв пізніше.

На інцидент відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який заявив, що вимагатиме суворого покарання для порушника. У підсумку МВС Польщі на 5 років заборонило Андрію Гавриліву в’їзд до країни.

Директор Татранського національного парку (TPN) Шимон Зьобровський у розмові з Wirtualna Polska повідомив, що має повноваження виписувати штрафи в розмірі до 1000 злотих. Він також наголосив, що після офіційної ідентифікації чоловіка на нього може чекати додаткове покарання.

Довідково: Озеро Морське Око розташоване на території Татранського національного парку, який є заповідною зоною, де рух приватного автотранспорту категорично заборонено. Дозволено в'їзд лише для спецтранспорту (поліції, рятувальників та служб парку). Для туристів облаштовано великий паркінг у долині Паленіца Бяльчанська, що розташований за 7 кілометрів від самого озера. Від цієї точки відвідувачі можуть піднятися до Морського Ока або пішки, або скористатися альтернативним екологічним транспортом — традиційними кінними упряжками (фіакрами) чи новими електричними шатлами, які регулярно курсують цим маршрутом.