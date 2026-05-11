Сергій Криніцький із Хмельниччини служить у львівській 24 ОМБр імені короля Данила, він 346 днів обороняв одну з передових позицій у Часовому Яру. У травні 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв піхотинцю звання Героя України.

Як повідомила 24 ОМБр імені короля Данила, Сергій Криніцький утримував позицію 346 днів, знищивши 23 окупантів, ще 6 взяв у полон. Військовий обороняв одну з передових позицій у Часовому Яру. Постійні штурми, стрілецькі бої, дрони, спроби ворога підійти впритул. У інтерв’ю 24 ОМБр піхотинець розповів деталі про свою службу.

Сергій Криніцький на позивний «Сєронька» є піхотинцем 2 механізованого батальйону 24 ОМБр імені короля Данила. Військовий родом із Білогір'я Хмельницької області, зараз йому 42 роки, розлучений та має двох дітей. Він розповів, що його служба в армії розпочалась у листопаді 2024 року, Сергій одразу потрапив у піхоту.

Піхотинець розповів, що усі його виходи на позиції – це Часів Яр. Він пригадує: «Я орієнтувався десь на три місяці. Пройшли ці три місяці, думаю, ну пів року і перекур буде. Воно затягнулося майже на рік. В нас перша позиція була, ми на окраїні».

Поруч були бліндажі побратимів Сергія, їхнім завданням було утримувати позиції. Піхотинець пригадав свій перший стрілецький бій: «Нам командир сказав, що у вашу сторону рухаються двоє росіян. Їх виявили з дрона, ми з побратимом вже чекали. Я завжди їх підпускав поближче, пригостив спочатку гранаткою, а потім розфігачив…Підпускав їх на метрів 20, можливо, й ближче підходили. Це щоб не промахнутися».

Обороняючи позицію, Сергій Криніцький бачив, як росіяни відрізали голови своїм же військовим.

«Два російські солдати мертвим російським солдатам відрізали голови, поскидали в мішок і забрали з собою», – згадує Сергій.

24 ОМБр повідомляла, що ротація довгий час була майже неможливою: підходи перекривали ворожі дрони. Водночас й втратити позицію не можна було – від неї залежала стійкість сусідніх рубежів. Сергій Криніцький вистояв 346 днів, а сам рубіж тримався 400 днів.

За цей час Сергій очолив відбиття щонайменше шести штурмів переважаючих сил противника, без прориву оборони на ділянці.

З позиції його вивели за сприятливої погоди, коли утримувати її далі стало недоцільно. Перед виходом Сергій знищив усе, щоб укриття не дісталося ворогу. Зараз він проходить лікування. Після реабілітації планує повернутися до служби й передавати досвід тим, хто тільки заходить на передову.

Після виходу з позиції Сергія нагородили відзнакою Президента України «За оборону України» та першою відзнакою бригади – «Пам’ятний нагрудний знак військової частини».

Указом президента України від 5 травня 2026 року, старшому солдату Сергію Криніцькому присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».