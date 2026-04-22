Командир роти Олексій Михайлов майже рік перебував на передовій

Володимир Зеленський надав звання Героя України військовому Олексію Михайлову з позивним «Ботанік», який перебував на передовій майже рік. Про це у середу, 22 квітня, повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

«За його плечима важкий бойовий шлях, Запорізький напрямок, оборона позицій, складні бойові епізоди і 343 дні безперервного перебування на позиціях. Під його командуванням підрозділ тримав свою ділянку, відбивав штурми противника і утримував позиції», – написав Павло Паліса.

37-річний капітан Олексій Михайлов служить у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді на посаді командира гірсько-штурмової роти. Олексій родом з Луганщини, але проживав з дружиною та донькою на Черкащині. Він долучився до української армії ще до повномасштабного вторгнення й мав служити до червня 2022 року, але через напад росіян залишився в ЗСУ.

Спочатку «Ботанік» обіймав посаду командира взводу вогнеметників, згодом став заступником командира роти 128-ї бригади, а після підвищення ротного цю посаду обійняв Олексій Михайлов.

Позиції роти Олексія розташовані на Оріхівському напрямку в посадках між населеними пунктами. Вогневі точки розміщені в шаховому порядку, одна висунута вперед, решта по боках і позаду, а загальна лінія відповідальності становить приблизно 2 км.

«На лінії зіткнення бувають періоди затишшя і бойової активності. Це залежить, по-перше, від погоди: чим гірша погода для наших дронів, тим більше ворожих штурмів. А, по-друге, від дат. Є в росіян певні сакральні дати, з нагоди яких вони хочуть прославитися, наприклад, дєнь побєди чи дєнь армії… Ми знаємо, що треба вистояти цей період», – розповів Олексій Михайлов.

Бойовий вихід Олексія тривав з 1 квітня 2025 року, а завершився 8 березня 2026 року. «Ботанік» безперервно перебував на передових позиціях 343 дні. У бригаді Олексія зазначають, що він, ймовірно, єдиний офіцер у ЗСУ, який так довго перебував на «нулі».

«Я усвідомлюю, якою ціною це дається. І головна причина неприродно довгих бойових виходів теж відома – відсутність людей. У моїй роті некомплект (як і у всіх інших), а з тих, що є, приблизно половина – категорія 50+, вони постійно хворіють і лікуються. Немає людей – немає й нормальних ротацій. Ще одна причина – небезпечна логістика, але це другорядне. Бо якби були люди, безпечний час для заміни принаймні раз на місяць можна знайти», – розповів Михайлов.

Після виходу з бойових позицій Олексій отримав відпустку й провів її з родиною, а згодом знову повернувся до служби.

«Своє головне призначення як командира бачу в тому, щоб мінімізувати втрати особового складу, в ідеалі – щоб їх зовсім не було. Але на війні і в піхоті це, на жаль, неможливо. Якщо ж говорити про особисту мотивацію, то я не хочу, щоб мої рідні, моя донька бачили те, що бачу я – вибухи, прильоти КАБів, зруйновані села, смерті», – зазначив «Ботанік».

Нагадаємо, 25 березня ZAXID.NET писав про трьох військових батальйону Alcatraz 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний яр», які змогли вийти з позицій на Костянтинівському напрямку після 224 днів безперервного перебування.