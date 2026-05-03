Панорама історичного міста Судова Вишня

Судова Вишня – невелике місто в українському прикордонні, де історія буквально нашаровується різними пластами: від княжих укріплень і шляхетських сеймиків до братських шкіл, сецесійного Народного дому та руїн палацу. Тут можна побачити цікаву ратушу, піднятися на Спаську гору, зазирнути до музею й завершити мандрівку дегустацією локальних сирів. Новий краєзнавчий маршрут дозволяє зібрати ці різні місця в цілісну подорож і познайомитися з містом Івана Вишенського.

«Маршрут знайомить з історією Судової Вишні – галицького містечка на українсько-польському прикордонні – від сакральних і громадських осередків до слідів воєн і зниклих епох. Програма поєднує історичну екскурсію, музейну складову, панорамні огляди та дегустацію локальних продуктів у сільській місцевості. Унікальність маршруту полягає у поєднанні міського, сакрального та сільського простору, а також у фокусі на історії прикордонного галицького міста як місця перетину культур, імперій і локальних традицій», – розповідають у Народному музеї історії міста Судова Вишня, де напрацювали маршрут.

Історико-краєзнавчий маршрут «Судова Вишня: образи галицького пограниччя» пропонує відвідати:

пам’ятник Іванові Вишенському;

Український народний дім у Судовій Вишні;

музей у Народному домі (експозиція, присвячена релігійному життю, зокрема постатям священників – «отців народу»; музейні предмети побуту та господарства);

церква Спаса у Судовій Вишні та панорама міста, старий цвинтар;

руїни палацу Марсів ХІХ ст.;

виїзд до с. Дмитровичі, огляд дерев’яної церкви XVII ст. (пам’ятки архітектури національного значення);

козина ферма «La Ferme dʼElise» у с. Дмитровичі (дегустація сирів, продукції, можливість покупки).

Продукція козиної ферми

ZAXID.NET розповідає більше про історію Судової Вишні, яка внесенена до переліку історичних населених місць України.

Князівський слід

Згадку про місто з незвичною назвою вперше зустрічаємо у Галицько-Волинському літописі під 1230 роком. Там зазначається про пересторогу тисяцького Демʼяна князеві Данилу Романовичу про змову проти нього місцевих бояр та плани убити його в місцевому замку. Проте археологи виявили у цій місцевості культурний шар ще X ст.

«Імовірно 981 року київський князь Володимир підпорядкував собі Перемиську землю. За даними археологічних розкопок, залишки валів у межах Судової Вишні відносять до X ст. Це мала б бути укріплена фортеця на стратегічному шляху з Києва до Перемишля. Неподалік міста також була могила, яку в народі називали татарським копцем», – розповідають на сторінці міської ради.

У Судовій Вишні була своя іконописна школа (фото музею)

Місто шляхетських судів

Спершу містечко називалося просто Вишня, у 1368 році воно отримало магдебурзьке право. Судовою воно стало після 1545 року, відколи там почали відбуватися щорічні виїзні суди шляхти Перемиської землі.

«У Судовій Вишні збирався Генеральний Сеймик Руського воєводства, куди приїздила шляхта Львівської, Перемишльської, Сяноцької, Жидачівської, а також – Галицької та Холмської земель вирішувати питання воєводства і обрати делегатів на коронний Сейм Польського королівства», – конкретизують у міськраді.

Впливові братства та Іван Вишенський

У 1563 році у Судовій Вишні заснували православне братство, а вже в середині XVIII століття там функціонувало вже пʼять братств – крім згаданого, старшого, було молодше (парубоцьке), сестринське братства церкви Святої Трійці, а також старше і молодше братства храму Преображення Господнього (Спаса). Братські організації купували землю, надавали позики міщанам, організували дві братські школи та шпиталь. Згодом там виникла своя іконописна школа.

Памʼятник Івану Вишенському, автор Дмитро Крвавич (фото Семена Кувіци, Google Maps)

У місті народився відомий український полеміст Іван Вишенський. Нині там встановлений йому памʼятник.

Палац

У XIX столітті власниками Судової Вишні стали Коморовські, а на початку XX ст. місто перейшло у власність Марсів. Ці родини залишили по собі у місті палац, який нині стоїть руїною. Однак його купили приватні власники, які мають амбітні плани відбудови. Марси започаткували промислове виробництво у Судовій Вишні: запустили млин на електричному двигуні та механічну парову фабрику, яка виготовляла цеглу та дахівку, а також столярну фабрику, в яку інвестував граф Шептицький.

Руїни палацу Марсів (фото Фонду українсько-польської історії людей)

Українська сецесія

Місто було активним під час національно-визвольних змагань XX ст. У 1912 році фірма Івана Левинського спорудила там красивий народний дім, який є окрасою місто і досі. Свого часу там виступав Іван Франко, гуртувалися українці, створювали свої товариства, розвивали кооперативний рух. У будівлі нині працює музей, який знайомить з історією міста.

Народний дім (фото з Вікіпедії)

Храми Судової Вишні

Церква Преображення Господнього розташована на вершині Спаської гори в межах старого замчища. Раніше вона називалася Спаса й існувала там ще з кінця XIV ст. Ту, що існує досі, збудував 1898 року архітектор Василь Нагірний.

Ще одну, православну церкву Святої Трійці, Василь Нагоріний звів у Судовій Вишні 1910 року. Ікони зі старого деревʼяного храму, який продали у сусіднє село, допоміг відбирати перший директор львівського Нацмузею Іларіон Свенціцький. Нові для іконостасу написав талановитий Антін Манастирський.

Костел Матері Божої Помічниці Вірних кінця XIX ст. сьогодні виконує своє призначення. А у колишньому монастирі оо. францисканців-реформатів, обведеному оборонним муром, нині працює психоневрологічний інтернат. Костел Успіння, автором якого був італійський архітектор Паоло Фонтана, совєти перепланували на звичайний будинок. Поруч розташований старий цвинтар, де поховані останні дідичі Судової Вишні Марси.

Дуже оригінальної архітектури у Судовій Вишні є ратуша. Із зубчастим парапетом і ліпниною вона вписана в міську забудову і затиснута з двох сторін житловими камʼяницями так, наче там бракувало місця. А з її тильного боку до Другої світової війни була велика синагога. Євреї, які пережили Голокост, на знак вдячності профінансували реставрацію годинника на вежі ратуші.

Ратуша (фото Василя Пігута, Google Maps)

З цікавих місць у Судовій Вишні є папірня-млин та колишній кінний завод з іподромом, де за Австро-Угорщини схрещували коней різних порід.

Колишні конюшні (фото з сайту vicarman.blogspot.com)

Для замовлення екскурсій звертайтесь в музей Судової Вишні (площа Івана Франка, 4), тел. +380930674210 (Мар’ян Хомяк).