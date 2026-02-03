Ян Марс та Леон Шептицький мали спільний бізнес у Судовій Вишні

Граф Леон Шептицький, брат митрополита УГКЦ та власник їхнього родинного маєтку у Прилбичах, мав у Судовій Вишні власний бізнес. Разом з тамтешнім дідичем Яном Марсом вони заснували товариство з обмеженою відповідальністю «Парова фабрика виробів з дерева в Судовій Вишні». Про це розповіли на сторінці «Фонду українсько-польської історії людей», що купив руїни колишнього палацу Марсів.

Підприємство запрацювало у 1918 році. Згідно із записами реєстраційного акта в Окружному суді Перемишля, підприємство мало такі напрямки:

• купівля та створення столярних і будівельних підприємств;

• переробка лісу та виробництво дерев’яних матеріалів;

• виготовлення меблів, паркетів, різноманітних елементів для будівництва;

• робота тартаків і складів деревини;

• торгівля дерев’яними виробами в Галичині та на землях колишнього Королівства Польського.

Однак, як пише Фонд, «Парова фабрика виробів з дерева в Судовій Вишні» довго не проіснувала. Через важке економічне становище у тодішній Галичині 1923 року засновники вирішили ліквідувати товариство. На початку 1924 року фабрику офіційно внесли до реєстру як ліквідовану.

«Історія Судової Вишні початку ХХ ст. – це, серед іншого, спроби розвитку підприємництва. У цьому напрямку в Яна Марса було чимало здобутків. Його бізнес-партнерство з графом Леоном Шептицьким – лише один із яскравих епізодів промислового життя міста того часу», – підсумував «Фонд українсько-польської історії людей».

До слова, раніше він розповідав, що наступний власник маєтку в Судовій Вишні Кшиштоф Марс (небіж Яна Марса, що збудував палац) також тісно спілкувався і з митрополитом УГКЦ Андреєм Шептицьким. Вони познайомилися з ним ще у війську і мали приязні стосунки. Коли Марс бував у Львові, то завжди відвідував Шептицького у соборі Св. Юра і частував його суницями з власного городу. Митрополит також приїжджав у Судову Вишню.

Батько Шептицьких граф Ян Кантій Шептицький заснував у Яворові Забавкарську школу. Там були столярний, токарний і різьбярський відділи, де майстри, зокрема, вчилися робити деревʼяні іграшки.

Граф Леон Шептицький трагічно загинув від рук радянської влади. Його разом з дружиною та священником розстріляли біля маєтку у Прилбичах і навіть не дозволили поховати їхні тіла, а будинок зруйнували.