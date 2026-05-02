Зеленський розповів про ситуацію з Білоруссю на кордоні

Українські військові напередодні зафіксували «доволі специфічну активність» з боку Білорусі на кордоні з Україною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні в суботу, 2 травня.

«Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України», – сказав президент.

Окрім цього, Зеленський зазначив, що триває підготовка нових санкційних пакетів проти країни-агресора та її союзників.

«Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами – у Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу – з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей», – додав глава держави.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 1 травня, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не було виявлено.

Нагадаємо, 17 квітня Володимир Зеленський розповів, що Росія може намагатися втягнути Мінськ у війну. Українські військові помітили на прикордонні Білорусі розбудову дорожньої інфраструктури у напрямку України та облаштування артилерійських позицій.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Мінськ, ймовірно, отримав від Москви завдання підтримувати напруження на північному напрямку. На його думку, це може бути елементом підготовки до можливого посилення бойових дій на сході та півдні України у весняно-літній період.