Керівник ГУР Олег Іващенко доповів президенту

Росія планує розгорнути на окупованих територіях та в Білорусі додаткові станції управління дронами дальньої дії. Про це у понеділок, 23 березня, повідомив Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. Розвідникам стало відомо, що Росія готується до розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії. Частину з них планують розмістити на тимчасово окупованих територіях України, ще чотири – на території Білорусі.

«Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії. Будемо реагувати відповідно. Доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими», – повідомив Володимир Зеленський.

Також Олег Іванщенко розповів президенту, що росіяни продовжують надавати розвідінформацію Ірану. Для цього Росія залучає власні ресурси, ще частину даних Москва отримує від партнерів, з якими взаємодіє на Близькому Сході.

Крім того, президент повідомив, що українська розвідка систематично моніторить ситуацію на фронті. ГУР встановило, що військове керівництво РФ прибільшує досягнення російських військ, щоб отримати перевагу під час переговорів щодо завершення війни.

Нагадаємо, 20 та 21 березня у США відбувались двосторонні перемовини української та американської делегацій щодо завершення війни. Володимир Зеленський повідомив, що отримав сигнал щодо можливого продовження обмінів військовополоненими. Проте президент зазначив, що російський диктатор Владімір Путін не бажає припиняти війну.