Українська розвідка фіксує активізацію збройних сил Білорусі поблизу кордону

У прикордонні Білорусі почали розбудовувати дороги до території України та налагоджувати артилерійські позиції. Росія може намагатися втягнути Мінськ у війну. Про це у п’ятницю, 17 квітня, заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Олександра Сирського.

За словами президента, українська розвідка фіксує активізацію збройних сил Білорусі поблизу кордону. Зокрема, йдеться про розбудову дорожньої інфраструктури у напрямку України та облаштування артилерійських позицій. Зеленський зазначив, що такі дії можуть свідчити про підготовку до можливого розширення участі Білорусі у війні.

«Вважаємо, що Росія вкотре намагатиметься втягнути Білорусь у свою війну», – наголосив президент, додавши, що Україна вже передала відповідні сигнали білоруському керівництву щодо готовності захищати свою територію.

Він також застеріг владу Білорусі від помилкових рішень, підкресливши можливі наслідки таких дій.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Мінськ, імовірно, отримав завдання від Москви утримувати напругу на північному напрямку. За його словами, це може бути частиною підготовки до активізації бойових дій на сході та півдні України у весняно-літній період.

Тим часом ввечері 17 квітня самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. Відповідно до документа, до лав Збройних сил та прикордонної служби планують залучити чоловіків віком до 27 років, які мають офіцерське звання після навчання на військових кафедрах цивільних вишів, але не проходили строкову службу або службу в резерві.

Указ передбачає, що такі громадяни не повинні мати підстав для відстрочки від призову. Метою цього рішення є доукомплектування військових підрозділів підготовленими кадрами середньої ланки.

Нагадаємо, у березні Зеленський повідомляв, що Росія планує розгорнути на окупованих територіях та в Білорусі додаткові станції управління дронами дальньої дії.