Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко допомагає РФ у війні проти України

Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Київ співпрацюватиме з міжнародними партнерами, аби обмеження проти політика мали глобальний ефект. Про це 18 лютого повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це своєю чергою збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України – від Київщини до Волині.

«Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі. Більш ніж 3 тис. підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села», – написав президент.

Окрім цього, як стверджує Зеленський, у Білорусі триває розбудова інфраструктури для розміщення ракет середньої дальності – «Орєшніка», що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців.

Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для «Орєшніка». Торік підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває й у 2026 році.

Окрім того, білоруський диктатор сприяв залученню білоруських чиновників до насильницької депортації українських дітей до Росії.

Проти Алєксандра Лукашенка Україна застосувала такі санкції:

позбавлення державних нагород України;

блокування активів;

повне припинення торгівельних операцій;

припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень;

зупинення економічних та фінансових зобов’язань;

заборона участі у приватизації та держзакупівлях;

запобігання виведенню капіталів за кордон;

візові обмеження та заборона в’їзду в Україну тощо.

Нагадаємо, 71-річний Алєксандр Лукашенко перебуває при владі в Білорусі з 1994 року. Політик перетворив країну на персоналізовану диктатуру, а після фальсифікованих виборів 2020 року його легітимність не визнають Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав. З 24 лютого 2022 року Республіка Білорусь підтримує російське вторгнення в Україну. Зокрема з території Білорусі на територію України проривалися російські війська.

Санкції проти Лукашенка вже запровадили Євросоюз, США, Японія, Канада, Швейцарія та Нова Зеландія через систематичне порушення загальновизнаних прав людини, організацію репресій державного апарату проти політичних опонентів, а також у зв’язку зі сприянням російській агресії проти України.