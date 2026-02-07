РФ використовує територію Білорусі для наведення «шахедів» на західні регіони України

Україна частково розв’язала проблему використання антен на території Білорусі, які сприяли наведенню російських ударних безпілотників під час атак на Україну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає інфопортал «ФАКТИ» 7 лютого.

За словами президента, Росія довгий час будувала повітряні коридори для ударів, зокрема по енергетичній інфраструктурі в західних регіонах України. Важливу роль у цих атаках відігравали дрони-камікадзе «шахед», яким допомагало спеціальне технічне обладнання, розміщене на антенах у Білорусі.

«Україна займалася цим питанням і знайшла, що зробити з деякими антенами, щоб зменшити масштаби атак проти нас», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент зауважив, що повністю усунути загрозу застосування російського комплексу «Орєшнік», розміщеного на території Білорусі, наразі неможливо. Саме тому український удар по російському полігону Капустин Яр має стати сигналом і застереженням для білоруського керівництва.

За словами Зеленського, на території Білорусі вже повністю або частково є «Орєшнік». Там провели відповідні технічні роботи.

Президент наголосив, що Україна робитиме все, щоб «Орєшнік» не почав працювати, адже застосування ракетного комплексу з території Білорусі по Україні означатиме безпосереднє втягування цієї країни у війну.

Нагадаємо, 5 лютого Генштаб ЗСУ відзвітував про серію успішних атак на полігон «Капустін Яр» в Астраханській області Росії, звідки відбувалися пуски російської балістичної ракети «Орєшнік». Полігон розташований за понад 600 км від підконтрольної Україні території.