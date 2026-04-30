Львів пропонує альтернативний варіант розбудови аеропорту, що передбачає будівництво вантажного терміналу та продовження злітної смуги

Заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач показав, як за 20 років змінилась забудова приаеродромної зони зі сторони міста та зі сторони Сокільників. Відповідну візуалізацію забудови він оприлюднив під час пленарного засідання у четвер, 30 квітня.

Зазначимо, що раніше заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко, коментуючи питання розширення аеропорту, заявляв, що Львів забудував всю територію впритул до летовища, а тому в сторону міста йому нема куди розширюватись. Любомир Зубач, відповідаючи на ці закиди, показав ситуацію з забудовою приаеродромної зони з обох боків у 2006 та 2026 роках.

«Дехто закидав, що Львів зі свого боку аеропорту в останні роки все забував. Це відверта маніпуляція і все геть не так. Подивімось уважно на факти і картинки. Ми зробили порівняння. Червона лінія – це межа між містом і селом. З боку міста (вгорі) маємо уже сформовані всі основні житлові квартали, це так звана радянська забудова. З боку Сокільників (під червоною лінією) – чисте поле, плато, яке всі розглядали для майбутнього розвитку аеропорту та інфраструктури», – зазначив Любомир Зубач.

Він додав, що житлові квартали зі сторони Львова були запроєктовані ще в радянському генплані. Коричневим кольором позначена нова забудова, яка з’явилася за останні 20 років.

Картинка ліворуч ілюструє стан забудови приаеродромної території на 2006 рік. На картинці праворуч можна побачити сучасний стан забудови. Коричневим кольором позначена нова забудова. Червоним кольором позначена лінія, яка розмежовує Львів і Сокільники. Щоб порівняти зміни на фото, скористайтесь повзунком, який можна рухати вправо чи вліво. Візуалізація ЛМР

«Як видно, з боку Львова – лише невеликі вкраплення як логічне доповнення до того, що збудували за часів Брєжнєва чи хто у той час керував Україною. Не набереться навіть десятка об’єктів. І серед них – ЖК “Фамілія” і “Місто трав”, про які так люблять згадувати лобісти сокільницької забудови. А що бачимо з боку Сокільників – щось забагато коричневого кольору, чи не так? Ми порахували: це понад 800 тисяч м², збудованих за останні кілька років. А ота коричнева заштрихована пляма – це приаеродромна територія, яку Сокільники ще хочуть забудувати багатоквартирним житлом. І це приблизно ще стільки квадратних метрів забудови», – зазначив Любомир Зубач.

Зазначимо, що на тлі скандалу з намірами масштабної житлової забудови біля злітної смуги аеропорту зі сторони Сокільників, Львівська ОВА ініціювала тристоронній меморандум, який передбачає резервування ділянки під вантажний термінал і руліжну доріжку з торця злітної смуги та відступ житлової зони на кілька метрів від летовища.

Наміри будувати житло на околиці Сокільників біля аеропорту має родина львівських підприємців Городечних, разом із івано-франківським забудовником blago. За словами міського голови Львова Андрія Садового, місто пропонувало забудовникам знайти альтернативні ділянки, оскільки забудова в Сокільниках «вбиває перспективи міста».

Додамо, що розширення села Сокільники під житлову забудову передбачає зростання населення селища з 9 до понад 50 тисяч мешканців та будівництво дитсадка і школи в приаеродромній зоні шумового впливу Б і В (до 85 дБ).