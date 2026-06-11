Роман Іващенко працює в органах внутрішніх справ з 1999 року

Головне управління поліції в Івано-Франківській області очолив полковник Роман Іващенко. Нового керівника особовому складу у четвер, 11 червня, представив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Роман Іващенко працює в органах внутрішніх справ з 1999 року та має значний досвід роботи в підрозділах кримінальної поліції. Посадовець працював в різних оперативних підрозділах Полтавської області, а в 2020 році очолив Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

До призначення на Прикарпаття Роман Іващенко працював заступником начальника поліції Рівненської області, очолюючи кримінальний підрозділ в управлінні.

Нагадаємо, з липня 2021 року поліцією Івано-Франківської області керував Сергій Безпалько. У травні 2026 року він отримав підозру за хабарництво. Екс-керівника ГУ НП в Івано-Франківській області разом з заступником Володимиром Яцюком, а також посадовцями поліції в Тернопільській та Житомирській областях викрили на кришуванні порноофісів.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Розмір щомісячної винагороди становив близько 20 тис. доларів для керівництва обласних підрозділів поліції та ще 5 тис. доларів для посередника. За це правоохоронці гарантували організаторам та моделям повну недоторканність та непритягнення до кримінальної відповідальності.

21 травня суд призначив Сергію Безпальку 7 млн грн застави. Наступного дня за посадовця внесли всю суму і він вийшов з-під варти.