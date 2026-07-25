Затриманому загрожує 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала у Дніпрі російського агента, який активував для окупантів понад 1000 терміналів супутникового зв'язку Starlink. Про це в суботу, 25 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – уродженець Луганської області, якого російська спецслужба завербувала через телеграм-канал, де він шукав легкий спосіб заробітку. За завданням окупантів чоловік зареєстрував термінал Starlink на власне ім'я. Згодом куратори наказали йому залучити до схеми якомога більше українців.

«Для виконання цього завдання фігурант вирішив активувати системи Starlink у відділеннях поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб. Встановлено, що таким чином організатор злочинної схеми верифікував для рашистів понад 1000 терміналів супутникового зв'язку», – йдеться у повідомленні СБУ.

Російського агента викрили та затримали у його помешканні. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російськими військовими.

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Чоловікові повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, СБУ заблокувала всі незаконно верифіковані термінали Starlink.

Нагадаємо, 24 липня СБУ повідомила про затримання двох жителів Києва, які зареєстрували для росіян 76 терміналів супутникового зв'язку Starlink.