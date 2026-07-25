Один з маєтків родини Януковича в Росії

Президент-втікач Віктор Янукович разом із родиною проживає у Сочі. Януковичі володіють великою кількістю елітної нерухомості, а також зберігають на рахунках мільйони доларів. Про це йдеться у розслідуванні «Телебачення Торонто», опублікованому в суботу, 25 липня.

Журналісти «Телебачення Торонто» з'ясували, що після втечі Віктора Януковича з Межигір'я його та родину в Росії продовжують охороняти ті самі охоронці – колишні співробітники Управління державної охорони, яким ДБР у 2024 році повідомило про підозру в дезертирстві. 14 із 15 цих військових нині проживають у Сочі та є співробітниками Федеральної служби охорони Росії.

Ці охоронці супроводжують родину Януковича, зокрема під час перельотів. Коханка Віктора Януковича Любов Полєжай, яка разом із ним втекла з України, проживає в Росії під дівочим прізвищем Садикова. Разом із нею та охоронцями Януковича часто подорожують її донька Марія Садикова та сестра Надія Маренцева.

Любов Полєжай-Садикова регулярно публікує фото та відео в телеграмі. Завдяки цьому розслідувачі змогли встановити будинок, у якому вона проживає. Йдеться про комплекс «Благодать» за адресою: вулиця Єсауленка, 15, розташований на земельній ділянці площею 3 га. На території комплексу зведено кілька будинків, теплиці, а також каплицю.

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Маєток Януковичів у Сочі

За допомогою російських реєстрів журналісти також встановили, що на Любов Полєжай-Садикову оформлено низку об'єктів елітної нерухомості. За роки проживання в Росії жінка набула у власність 370 га землі в Сочі та понад 2400 м² нерухомості – п'ять квартир, п'ять будинків і чотири нежитлові приміщення. Крім того, Полєжай-Садикова володіє кількома обʼєктами нерухомості у Москві, загальна вартість яких перевищує 8 млн доларів.

Водночас із 2015 до 2025 року Садикова-Полєжай працювала менеджеркою в одному з найбільших російських агрокомплексів, а її зарплата становила приблизно 50 тис. рублів на місяць. У 2024 році жінка зареєструвала в Сочі компанію «Щедродар», однак дані фінансової звітності свідчать, що її збиток за 2025 рік становив 2 млн рублів.

Донька Полєжай Марія Садикова проживає у Москві й також активно веде соцмережі. Зокрема, вона висвітлює свої часті поїздки до Сочі. Під час перельотів Марію Садикову також супроводжує один з охоронців Януковича.

Любов Полєжай-Садикова останніми роками виїжджала з Росії лише до Абхазії. Окрім охоронців, разом із нею подорожував чоловік на ім'я Олег Леонов. Згідно з даними сайту департаменту охорони здоров'я, Олег Леонов народився 9 липня 1950 року. У той самий день народився і Віктор Янукович, а Леонова – дівоче прізвище його матері.

Віктор Янукович проживає в Росії під імʼям Олег Леонов

Син Януковича Олександр проживає в Росії під прізвищем Соколов. Це саме прізвище тепер мають його дружина Олена та двоє їхніх дітей. За роки життя в Росії Олена Янукович-Соколова набула у власність понад 27 тис. м² елітної нерухомості. Зокрема, у 2017 році вона придбала маєток площею 2400 м² у котеджному містечку «Бенілюкс» у селі Чесноково Московської області, на вулиці Кленова алея, 16. Цей котедж наразі висталений на продаж.

Водночас, за даними російського пенсійного фонду, Олена Янукович-Соколова не працює з 2009 року, але на її рахунках зберігається щонайменше 3,5 млн доларів.

Крім того, син Олени та Олександра Януковичів Віктор має на рахунках близько 5 млн доларів. При цьому лише у 2024 році він став власником компанії «Білдінвестсервіс». Також журналісти встановили, що Олена Янукович-Соколова та її діти мають громадянство ОАЕ.