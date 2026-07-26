Росія допомагає Ірану розвідувальними даними та передає супутникові знімки території країн Перської затоки та американських військових об’єктів, розташованих у регіоні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 25 липня.

За його словами, з початку липня Росія здійснює активну супутникову зйомку території країн Затоки й розміщених на ній американських військових об’єктів для подальшої передачі Ірану.

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«Є чітка кореляція між російськими зйомками об’єктів та ударами іранських сил – кореляція і напередодні ударів, так і після іранських атак – для оцінки завданої шкоди», – зазначив президент.

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Він уточнив, що лише 19–20 липня російські супутники здійснили зйомку чотирьох авіабаз: двох у Бахрейні, однієї в Йорданії та ще однієї в Кувейті. За його словами, призначення такої розвідки є очевидним.

«Я доручу розвідці передати партнерам наявну в нас інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму», – сказав Володимир Зеленський.

Заява Зеленського пролунала на тлі засудження Міністерством закордонних справ Ірану атаки України на підсанкційне іранське комерційне судно в Каспійському морі. Унаслідок атаки на судно PORT OLYA 2, на якому перевозили військові вантажі з Ірану до Росії, загинув один моряк, а ще один зазнав поранень.

Іран назвав атаку на судно «актом агресії» та заявив, що захищатиме свої національні інтереси й безпеку. Після інциденту тимчасово повіреного у справах України в Тегерані викликали до МЗС Ірану.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня далекобійні дрони СБУ атакували в акваторії Каспійського моря нафтодобувну платформу, вантажне судно Port Olya 2, суховантаж Begey та ракетний катер проєкту 12418 «Молнія».