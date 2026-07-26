Під час наради з військовим керівництвом визначили пріоритетні цілі для далекобійних атаки

У неділю, 26 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо далекобійних українських атак проти Росії. За його словами, Україна нарощує спроможності діяти на дистанції в понад 3000 км та оновила пріоритетні цілі.

За словами Володимира Зеленського, наразі українські боєприпаси можуть уражати цілі на відстані в понад 3000 км. Наразі триває нарощування спроможностей країни діяти на більші дистанції, зазначив президент.

«Наявність стратегічної глибини тилу, яка довгий час була російською перевагою, зараз стає для політичного і військового керівництва Росії особливою проблемою, оскільки мажоритарна частка російської ППО зібрана навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту і Петербургу», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що разом з українським військовим командуванням погодив продовження далекобійних операцій для тиску на Росію. За його словами, Україна оновила перелік пріоритетних цілей відповідно до реального впливу на Росію.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Ми дали всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну достойним миром. Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на початку липня Володимир Зеленський заявив, що Україна знищила саму ідею існування в Росії стратегічного тилу. Це сталося на тлі атаки на Омський НПЗ у Сибіру. Тоді президент розповів, що на території Росії не залишилося жодного великого НПЗ, який би не зазнав ударів з боку України.