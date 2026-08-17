Акторка відкрито розповідала про свій досвід боротьби із залежністю

У віці 36 років померла голлівудська акторка Гейден Панеттьєр, відома своїми ролями в серіалах «Герої» та «Нешвілл». Про це 17 серпня повідомили BBC, The Hollywood Reporter та The New York Times з посиланням на батька акторки Скіпа Панеттьєрі.

«З глибоким сумом повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка дарувала незмірну любов і радість усім, хто її знав, – а також мільйонам людей, які дивилися її на екрані. Просимо поважати приватність нашої родини, поки ми намагаємося змиритися з цією невимовною втратою», – йдеться у заяві.

Причину та інші обставини смерті акторки наразі не розголошують.

Дворазова номінантка на премію «Золотий глобус» Гейден Панеттьєр у 11-місячному віці вперше знялась у рекламному ролику. За словами Гейден, до п’яти років вона знялася приблизно у 50 рекламних кампаніях, а 11-річною зіграла роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі «Згадуючи титанів».

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Широку популярність Панеттьєр принесла роль чирлідерки Клер Беннет у фантастичному серіалі «Герої». Згодом вона зіграла співачку-початківицю Джульєтт Барнс у музичній драмі «Нешвілл». Також акторка знімалася в серіалах «Одне життя, щоб жити» та «Дороговказне світло», а також фільмах «Крик 4», «Крик 6», «Історія Аманди Нокс» і «Ніч з Бет Купер».

З 2009 по 2011 рік та з 2013 по 2018 рік вона була у стосунках з чемпіоном світу з боксу Володимиром Кличком. У 2014 році в пари народилася донька Кая-Євдокія.

Акторка відкрито розповідала, що страждала від післяпологової депресії та почала вживати алкоголь та опіоїди, намагаючись самостійно побороти цю проблему.

У 2018 році Кличко отримав одноосібну опіку над їхньою донькою. Водночас Панеттьєр зазначала, що продовжує підтримувати тісний зв’язок із Каєю.

У травні 2026 року вийшли мемуари акторки This Is Me: A Reckoning («Це я: розплата»). У книзі вона розповіла про труднощі дорослішання як дитини-акторки, а також про свій досвід із залежністю, насильством та подальшим одужанням.

Наприкінці весни в інтерв’ю газеті The Times Панеттьєр розповідала, що планує спробувати себе в ролі продюсерки чи режисерки, а також розглядала можливість створення власної лінії ювелірних виробів, косметики чи лайфстайл-бренду.