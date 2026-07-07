

Цитата дня «Ми повністю знищили саму ідею існування в Росії стратегічного тилу. Довгий час Росія вважала, що має територіальну перевагу. Ніхто інший не мав такого глибокого тилу. Вона могла спокійно зберігати військове виробництво, військову техніку та все, від чого залежить її війна, вірячи, що ніхто не зможе до них дістатися. А ми до них дісталися»

Володимир Зеленський, президент України, 7 липня 2026 року



У вівторок, 7 липня, президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на Форумі оборонних індустрій НАТО. Під час виступу він нагадав, що 6 липня українські далекобійні дрони прорвали російську оборону та завдали удару по Омському НПЗ у Сибіру. Президент назвав це не винятком, а новою реальністю для Росії та зазначив, що на території РФ не залишилося жодного великого НПЗ, який би не зазнав ударів з боку України. Наприкінці промови президент запитав делегатів, чи вони дійсно вірять, що країні з такою оборонною здатністю справедливо перебувати поза НАТО. Він зазначив, що якщо Україна вже оперує таким рівнем обороноздатності та знає, як вести бойові дії, її членство до Альянсу зробить «всіх нас сильнішими».