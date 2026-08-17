Михайло Драпатий прокоментував фейкові дописи від імені його дружини

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заявив про інформаційну кампанію проти нього та його родини. Так він відреагував на фейкову заяву про нібито тиск з боку оточення Олександра Сирського, яку в мережі поширювали від імені дружини головкома.

У неділю, 16 серпня, Центр протидії дезінформації повідомив, що в мережі шириться повідомлення про тиск на Михайла Драпатого. Заявлялося, що дружина Головнокомандувача ЗСУ нібито скаржиться на те, що він зіткнувся із сильним спротивом через впровадження реформ, зокрема з боку підлеглих, які працювали разом з Олександром Сирським. Також у фейкових дописах стверджувалося, що Михайло Драпатий розмірковує над звільненням із посади.

Фейкові дописи у соцмережах

У понеділок, 17 серпня, Михайло Драпатий відреагував на ці публікації, заявивши, що це інформаційна атака. За його словами, вона почалася ще з перших днів перебування на посаді головкома, а її мета – «посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством».

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«Частина цих атак ведеться скоординовано, із залученням ботомереж. Дякую Міністерству цифрової трансформації за виявлення і блокування таких мереж. Це важлива робота, і вона триває. Окремо наголошую: члени моєї сім'ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності», – написали на офіційній сторінці Головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, 21 липня Володимир Зеленський повідомив про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ та призначення на цю посаду генерал-майора Михайла Драпатого. Рішенню передували мітинги, які з 16 липня відбувалися в багатьох містах України. Протестувальники вимагали поновити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, а також звільнити Олександра Сирського.

27 липня речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій повідомив, що проти нового головкома розпочали цілеспрямовану інформаційну операцію. У соцмережах почали з'являтися фейкові сторінки Драпатого, на яких поширювали неправдиві заяви про нібито аудит армії, створення благодійного фонду та рішення щодо територіальних центрів комплектування. Зокрема, такі дописи публікували в соцмережах X та Threads.