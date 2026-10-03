Неллі Чуканівська хоче змінити спортивне громадянство і виступати за Хорватію

19-річна українська хайдайверка Неллі Чуканівська заявила про бажання змінити спортивне громадянство та в майбутньому представляти Хорватію. Про це спортсменка розповіла у відео, опублікованому на сторінці «Висотні стрибки у воду України» у фейсбуці.

У 2026 році Чуканівська здобула золоту медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту у хайдайвінгу. На змаганнях у Парижі українка перемогла у стрибках із 20-метрової вишки, здобувши перше в історії України золото Євро в цій дисципліні.

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Однак представляти Україну в майбутньому спортсменка не планує. На початку жовтня на сторінці «Висотні стрибки у воду України» опублікували її інтерв’ю хорватському телебаченню, у якому Чуканівська розповіла про намір виступати за Хорватію.

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«Моя мрія – одного дня виступати за Хорватію. Я хочу будувати своє майбутнє саме тут, тому що це мій дім. Із вдячності я хотіла б представляти Хорватію у професійному спорті. Україна – моя батьківщина, вона назавжди залишиться в моєму серці. А тут, у Хорватії, я живу, тренуюся і бачу своє спортивне майбутнє», – сказала спортсменка.

Чуканівська народилася у Покрові Дніпропетровської області. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона виїхала до Хорватії, де продовжила тренуватися під керівництвом українського наставника Олега Вишиванова.

За словами спортсменки, для зміни спортивного представництва їй необхідно отримати громадянство Хорватії.

«Якщо я хочу представляти Хорватію, мені потрібно отримати хорватське громадянство. Я хотіла б допомогти розвивати цей професійний вид спорту в Хорватії», – додала Чуканівська.

Наразі спортсменка продовжує виступати на міжнародних змаганнях під прапором України. У вересні вона посіла восьме місце у фіналі серії Red Bull Cliff Diving.

Наступним і водночас останнім стартом Чуканівської у сезоні має стати етап Кубка світу в Китаї, який запланований на 21–22 листопада.

Нагадаємо, у січні 2025 року срібний призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун повідомив про бажання змінити спортивне громадянство та виступати за Хорватію.