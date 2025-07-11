Ілля Ковтун зможе офіційно заявлятися на змагання лише через рік

Вже колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство на хорватське, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG). Рішення про це ухвалив Виконавчий комітет FIG на своєму засіданні у швейцарській Лозанні, яке відбувалося 9-10 липня. Варто зазначити, що Ковтун зможе дебютувати за Хорватію лише через рік – у липні 2026 року.

Ілля здобув першу в кар’єрі медаль з Україною на Олімпійських іграх-2024 року, вигравши срібло в спортивній гімнастиці. Через пів року після цього досягнення він неочікувано розпочав процедуру зміни громадянства. Причину такого рішення його особиста тренерка Ірина Горбачева пояснювала розбіжностями з Українською федерацією гімнастики.

Цікаво, що після початку повномасштабного вторгнення Ковтун жодного разу не був в Україні – він переїхав до Хорватії, де й почав тренуватися. Українські гімнасти виїхали до Осієка на запрошення хорватських колег на два місяці – більшість спортсменів повернулися на батьківщину, однак Ковтун з Горбачевою залишилися, оскільки їм дуже сподобалися умови.

Нагадаємо, на рівні юніорів Ковтун ставав бронзовим призером ЧС-2019 в особистому багатоборстві, а також здобув срібло командної першості. Головним досягненням Іллі у складі дорослої збірної України стало срібло Олімпіади-2024 у вправах на паралельних брусах. Також в його доробку срібло (2023) та бронза (2021) чемпіонатів світу зі спортивної гімнастики в особистому багатоборстві плюс сім медалей чемпіонатів Європи (у 2024-му він взяв три золота: у командній першості, а також у вправах на паралельних брусах і перекладині).