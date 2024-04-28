Гімнаст Ілля Ковтун виборов дві золоті медалі – на паралельних брусах та вправах на перекладині

Збірна України зі спортивної гімнастики завершила перемогою у командному багатоборстві чемпіонат Європи-2024, який відбувався в італійському Ріміні. Як пише Sport Arena у неділю, 28 квітня, чоловіча національна команда пройшла у фінал змагання, вигравши кваліфікацію з результатом 253,661 бала.

Нашу країну в цій дисципліні представляли Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах.

Раніше Олег Верняєв здобув «срібло» у багатоборстві, Назар Чепурний завоював «бронзу» в опорному стрибку, а Ілля Ковтун виборов дві золоті медалі – на паралельних брусах та вправах на перекладині.

В останній момент синьо-жовті випередили британських суперників і вдруге в історії виграли золоті медалі континентальної першості. Велика Британія взяла срібло (255.429 бала). Італія замкнула топ-3, набравши 252.560 бала.

У такий спосіб, збірна України вдруге в історії здобула золото у командному багатоборстві на чемпіонатах Європи. Вперше це сталося у 2020 році.

Україна також вперше з 1992 року здобула одразу три золоті нагороди на одному чемпіонаті Європи. Цим вона повторила другий найкращий результат в історії за кількістю медалей на чемпіонатах Європи зі спортивної гімнастики. Востаннє стільки нагород українці здобували ще у 2000 році.