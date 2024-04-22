Анна Лащевська є чемпіонкою Європи серед юніорів

Прикарпатська спортсменка Анна Лащевська вдруге перемогла на етапах Кубку світу зі спортивної гімнастики. На змаганнях в катарській Досі вона здобула золото у вправах на колоді.

Як повідомили у Національному олімпійському комітеті України 21 квітня, у фіналі Кубку світу в Катарі 16-річна гімнастка випередила конкуренток з Алжиру та Італії.

«Для Анни Лащевської це же друга перемога та четверта медаль загалом в рамках етапів Кубку світу. Три попередні нагороди українка виборола в Досі та Баку в минулому році. Перемогу у вправах на колоді в рамках Кубку світу Анна здобула вперше», – інформують в НОК.

Додамо, що уродженка Івано-Франківська Анна Лащевська є чемпіонкою Європи серед юніорів. На дорослому рівні гімнастка виступає з 2023 року. Перед змаганнями у Досі Анна Лащевська здобула золото у вправах на колоді на Кубку виклику в хорватському Осієці.