Ілона Крупа разом з тренеркою Надією Гаврищук на змаганнях

16-річна львів’янка Ілона Крупа стала абсолютною чемпіонкою України зі спортивної гімнастики. Про це 11 березня повідомило управління молоді та спорту Львівської ОВА.

Чемпіонат України зі спортивної гімнастики відбувся у Кропивницькому, на ньому змагались представники шести областей.

«Спочатку на змаганнях визначили чемпіонів та чемпіонок в багатоборстві. Серед жінок абсолютною чемпіонкою стала представниця Львівщини Ілона Крупа. Такої високої нагороди для спортивної гімнастики Львівщини не було вже давно», — зазначили в обласному управлінні.

Згодом 16-річна спортсменка виборола медалі і в окремих видах багатоборства: два золота у вправах на брусах та на колоді, срібло у вільних вправах та бронзу у стрибку.

Ілона Крупа займається спортом з 10 років. Вона тренується у Комплексній обласній дитячо-юнацькій спортивній школі №1 на вул. Клепарівській у Львові. Її тренеркою є Надія Гаврищук.