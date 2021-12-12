Елемент, який виконав Ілля Ковтун, віднесли до третьої за складністю групи

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) назвала елемент, який виконується на паралельних брусах, на честь 18-річного українського спортсмена Іллі Ковтуна.

Ковтун вперше виконав цей елемент у кваліфікації четвертого етапу Кубку світового виклику 2021, який проходив у словенському Копері, пише «Суспільне» у неділю, 12 грудня. Елемент складається з перевороту назад з упору на руках та повороту на чверть оберту до бруса.

Тепер цей елемент у вправах на паралельних брусах у чоловічій спортивній гімнастиці називатиметься саме на честь українського атлета. Новий елемент занесли до групи С – третьої за складністю групи. За нього можна буде отримати 0,3 бала.

18-річний український гімназист Ілля Ковтун бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи 2021 року в багатоборстві, а також володар Кубка світового виклику в трьох видах: у вільних вправах, на коні та паралельних брусах.

Раніше на честь українців вже називали елементи у спортивній гімнастиці. Власні елементи мають Лілія Подкопаєва, Наталія Кононенко, Ірина Яроцька та Ігор Радівілов. Крім того, минулого року на честь українця Петра Пахнюка назвали два елементи на брусах.