17-річний Ілля Ковтун здобув дві золоті медалі для української збірної

Збірна України завоювала дві золоті і одну срібну медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в болгарській Варні. Загальна кількість нагород у підсумку збільшилась до п'яти.

18-річний черкащанин Назар Чепурний виграв золото в опорному стрибку, а 17-річний Ілля Ковтун був найкращим у вправах на паралельних брусах. Раніше Ковтун виграв золото у вправах на коні.

Срібну медаль Україні принесла киянка Діана Варінська, яка показала другий результат в різновисоких брусах. Українка на 0,3 бала відстала від росіянки Уляни Перебіносової.

Нагадаємо, що загалом Україна виграла п'ять медалей, чотири з яких золоті.

Ще одне золото в активі у Анастасії Бачинської, яка стала першою у вправах на колоді.