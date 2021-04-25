Гімнаст Ігор Радівілов став чотириразовим чемпіоном Європи

В заключний день чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в швейцарському місті Базель, українські спортсмени здобули золото та бронзу. Перше місце посів Ігор Радівілов, третє – Анастасія Бачинська. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України в неділю, 25 квітня.

Ігор Радівілов виборов золото в опорному стрибку і таким чином став вже чотириразовим чемпіоном Європи, а також 11-разовим призером турніру. Загалом, це його вже друге золото поспіль – минулого року він також переміг у цій же дисципліні.

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021

Крім того, 17-річна Анастасія Бачинська здобула бронзову медаль у вправах на колодах – це єдина нагорода української жіночої збірної на чемпіонаті Європи в 2021 році.

Зазначимо, що 23 квітня на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики бронзову медаль з багатоборства здобув українець Ілля Ковтун.