Українець виграв Чемпіонат Європи з важкої атлетики в Москві
Четверте золото для України здобув 30-річний Дмитро Чумак зі Скадовська
Збірна України в суботу, 10 квітня, здобула четверту золоту медаль на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який проходить у Москві. Цього разу золоту медаль виборов Дмитро Чумак, який виступає у ваговій категорії до 109 кг.
Як пише «Суспільне», за сумою двоборства він підняв 407 кілограмів.
Вага до 109 кілограмів – олімпійська, тому результат Євро-2021 буде врахований в олімпійській кваліфікації.
Дмитро Чумак у ривку (перша вправа) показав четвертий результат, взявши 181 кілограм. З першої та другої спроби він не зміг взяти вагу, і тільки з третьої спроби підняв 181 кілограм! Від найкращого результату українець відстав на 9 кілограмів.
У поштовху Чумак здобув золото з результатом 226 кілограмів – цього якраз вистачило для чемпіонства у двоборстві. З першої спроби Дмитро підняв 220 кг, тоді була невдала спроба на 226 кг, а у вирішальному підйомі він зафіксував 226 кг.
Здавалося, що результат Чумака буде срібним, адже переможець у ривку, вірменин Сімон Мартіросян, заявив стартову вагу 227 кілограмів. Однак він з жодної з трьох спроб не зміг її взяти. Відповідно, у нього немає результату.
Що відомо про важкоатлета Дмитра Чумака
Для 30-річного Дмитра Чумака зі Скадовська Херсонської області – це уже третя золота медаль у кар'єрі на чемпіонатах Європи. Усі три медалі він здобув у трьох різних вагових категоріях:
- 2017 рік (до 94 кг);
- 2019 рік (до 102 кг);
- 2021 рік (до 109 кг).
Хто ще виграв медалі для України на Євро-2021 з важкої атлетики
- Каміла Конотоп – золото (до 55 кг);
- Ірина Деха – золото (до 75 кг)
- Аліна Марущак – золото (до 81 кг)
- Дмитро Вороновський – бронза (до 55 кг).