Дмитро Чумак – ще один чемпіон Європи з важкої атлетики

Збірна України в суботу, 10 квітня, здобула четверту золоту медаль на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який проходить у Москві. Цього разу золоту медаль виборов Дмитро Чумак, який виступає у ваговій категорії до 109 кг.

Як пише «Суспільне», за сумою двоборства він підняв 407 кілограмів.

Вага до 109 кілограмів – олімпійська, тому результат Євро-2021 буде врахований в олімпійській кваліфікації.

Дмитро Чумак у ривку (перша вправа) показав четвертий результат, взявши 181 кілограм. З першої та другої спроби він не зміг взяти вагу, і тільки з третьої спроби підняв 181 кілограм! Від найкращого результату українець відстав на 9 кілограмів.

У поштовху Чумак здобув золото з результатом 226 кілограмів – цього якраз вистачило для чемпіонства у двоборстві. З першої спроби Дмитро підняв 220 кг, тоді була невдала спроба на 226 кг, а у вирішальному підйомі він зафіксував 226 кг.

Здавалося, що результат Чумака буде срібним, адже переможець у ривку, вірменин Сімон Мартіросян, заявив стартову вагу 227 кілограмів. Однак він з жодної з трьох спроб не зміг її взяти. Відповідно, у нього немає результату.

У Москві вчергове пролунав гімн України і традиційно російський телеканал, який транслював чемпіонат, у цей момент вимкнув звук у трансляції.

Що відомо про важкоатлета Дмитра Чумака

Для 30-річного Дмитра Чумака зі Скадовська Херсонської області – це уже третя золота медаль у кар'єрі на чемпіонатах Європи. Усі три медалі він здобув у трьох різних вагових категоріях:

2017 рік (до 94 кг);

2019 рік (до 102 кг);

2021 рік (до 109 кг).

Хто ще виграв медалі для України на Євро-2021 з важкої атлетики