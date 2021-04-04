Каміла Конотоп стала чемпіонкою Європи

У неділю, 4 квітня, українська важкоатлетка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, виборола три золоті нагороди на чемпіонаті Європи, що триває у Москві.

20-річній харків'янці не було рівних в ривку (95 кг) та поштовху (113 кг).

У підсумку вона набрала 208 кг та стала абсолютною чемпіонкою Європи. Срібну нагороду виборола російська спортсменка Світлана Єршова, а бронзову – Ніне Стеркс з Бельгії.

Раніше дві бронзові нагороди на чемпіонаті Європи виборов Дмитро Вороновський – у поштовху (137 кг) та в загальному заліку (247 кг). Перемогу здобув Ангел Русєв з Болгарії, срібна нагорода у Валентина Янку з Румунії.

Ще одна українка Ангеліна Ломачинська здобула бронзову нагороду в ривку у ваговій категорії до 45 кг.