Українська важкоатлетка здобула три золоті медалі на чемпіонаті Європи у Москві
Каміла Конотоп обійшла спортсменок з РФ та Бельгії
У неділю, 4 квітня, українська важкоатлетка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, виборола три золоті нагороди на чемпіонаті Європи, що триває у Москві.
20-річній харків'янці не було рівних в ривку (95 кг) та поштовху (113 кг).
У підсумку вона набрала 208 кг та стала абсолютною чемпіонкою Європи. Срібну нагороду виборола російська спортсменка Світлана Єршова, а бронзову – Ніне Стеркс з Бельгії.
Раніше дві бронзові нагороди на чемпіонаті Європи виборов Дмитро Вороновський – у поштовху (137 кг) та в загальному заліку (247 кг). Перемогу здобув Ангел Русєв з Болгарії, срібна нагорода у Валентина Янку з Румунії.
Ще одна українка Ангеліна Ломачинська здобула бронзову нагороду в ривку у ваговій категорії до 45 кг.