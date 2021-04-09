Українка Ірина Деха перемогла на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українська важкоатлетка Ірина Деха виграла три золоті медалі у ваговій категорії до 76 кг на чемпіонаті Європи-2021, який проходить в Москві.

У п'ятий день чемпіонату в сумі двоборства Деха підняла 248 кг (113 кг – у ривку і 135 кг – у поштовху); другий і третій результати показали росіянки відповідно Ірина Сотієва – 246 кг (112+134) та Анастасія Романова – 243 кг (111+132).

При чому у поштовху (друга дисципліна за порядком) Деха помилилася в одній зі спроб, віддавши ініціативу в руки росіянці. Сотєєва взяла вагу 137 кг, однак судді не зарахували її через фол. Росіяни подали протест, але безуспішний.

Таким чином, харків'янка Ірина Деха змогла виграти для України як золото за сумою двоборства (ривок та поштовх), так і у кожній з дисциплін окремо. Тобто у медальний залік турніру вона заробила одне золото, але у «малий залік» – одразу три.

Нагадаємо, що раніше у складі збірної України три золоті нагороди на цьому ж чемпіонаті виграла Каміла Конотоп (до 55 кг), а бронзовим призером став Дмитро Вороновський (55 кг).