24-річна Аліна Марущак виграла золото у ваговій категорії до 81 кг

Українська важкоатлетка Аліна Марущак завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи в Москві. 24-річна спортсменка з Хмельницької області досягла успіху у ваговій категорії до 81 кілограма, показавши найкращий результат у ривку – 109 кг, пише НВ.

Аліна Марущак в останній спробі взяла 131 кілограм у поштовху, а судді зарахували цю вагу. Також вони зарахували попередню вагу в 127 кг, чого вистачило для бронзи.

Срібну нагороду виграла француженка Жоель Найо-Кечанке, яка програла українці 5 кг, бронзову – Ліана Гуюрджан із Вірменії.

Відтак у Москві пролунав гімн України. Але російський телеканал, який транслював чемпіонат, на цей момент приглушив звук. Федерація важкої атлетики опублікувала відповідне відео.

Результати України на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики-2021 у Москві

Для України медаль Марущак – вже третє золото в сумі двоборства на чемпіонаті Європи. Раніше абсолютною чемпіонкою Європи у вазі до 76 кг стала Ірина Деха. Також абсолютною чемпіонкою стала Каміла Конотоп, яка виступає у вазі до 55 кг.

Крім того, в активі української збірної є бронза, яку у ваговій категорії до 55 кг завоював Дмитро Вороновський.

У загальному заліку чемпіонату Європи Україна посідає друге місце, поступаючись тільки Болгарії.

Хто така Аліна Марущак

Аліна Марущак народилася 6 березня 1997 року. На внутрішніх змаганнях вона представляє Хмельницьку область.

У липні 2019 року Аліна Марущак встановила два рекорди України і виграла Чемпіонат України з важкої атлетики, піднявши загалом 217 кг (99 в ривку і 118 у поштовху). Тоді вона брала участь у ваговій категорії до 71 кг.

У жовтні 2019 року Аліна Марущак брала участь на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед дівчат до 23 років у ваговій категорії до 71 кг. Українська важкоатлетка виграла змагання в ривку, піднявши 101 кілограмів, а в поштовху почала з нижчої ваги, ніж головна суперниця Анастасія Анзорова з Росії, і в підсумку стала другою і в поштовху, і в сумі. Марущак успішно підняла всі три спроби на 111, 117 і 124 кілограми.