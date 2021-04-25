Українка Кривицька здобула у Мадриді єдину ліцензію на Олімпіаду

Українська шпажистка Олена Кривицька стала переможницею Європейського кваліфікаційного турніру в Мадриді і завоювала єдину олімпійську ліцензію, яку розігрували в жіночій шпазі.

У фіналі українська шпажистка перемогла Олександру Ндоло з Німеччини з рахунком 15:12.

Для 34-річної тернополянки Олімпіада в Токіо буде третьою в кар'єрі. У Лондоні-2012 вона вибула у другому раунді, в Ріо-2016 – в третьому раунді.

Олена Кривицька у 2012 році стала срібною призеркою Кубку світу у командному заліку, багаторазова переможниця та срібна призерка Всесвітньої Універсіади у командному та індивідуальному заліках. Двічі здобувала «бронзу» на чемпіонаті світу в індивідуальній шпазі.

Серед чоловіків ліцензію з фехтування можуть отримати Андрій Ягодка (шабля) і Клод Юнес (рапіра). Змагання в Мадриді триватимуть до 25 квітня.