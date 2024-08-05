На Олімпіаді-2024 Ілля Ковтун вже двічі ставав четвертим – у вільних вправах та особистому багатоборстві

У понеділок, 5 серпня, у Парижі відбувся фінал зі спортивної гімнастики на паралельних брусах. Україну представляли одразу два атлети – Ілля Ковтун та Олег Верняєв, які найкраще почуваються саме в цій дисципліні.

Представник Черкас Ілля Ковтун виступив першим і на дуже високому рівні, отримавши від суддів 15,5 балів. Цей результат приніс йому срібну нагороду. Олег Верняєв не втримався на брусах та отримав від суддів 13,3 бали. З цим результатом він посів останнє, 8 місце у фіналі.

Раніше Ковтун у фіналі змагань зі спортивної гімнастики у вільних вправах та в особистому багатоборстві опинився за крок від бронзи, фінішувавши четвертим. Своєю чергою Верняєв у вправах на коні став п’ятим, а у фіналі особистого багатоборства – восьмим. У командних змаганнях збірна України фінішувала пʼятою.

Спортивна гімнастика. Паралельні бруси, фінал

1. Цзоу Цзиньюань (Китай) — 16,200

2. Ілля Ковтун (Україна) — 15,500

3. Шінносуке Ока (Японія) — 15,300

…

8. Олег Верняєв (Україна) — 13,300

В України вже є 7 нагород на Олімпіаді в Парижі – два золота (командна шабля, стрибки у висоту серед жінок), два срібла (стрільба з пневматичної гвинтівки, спортивна гімнастика) та дві бронзи (індивідуальна шабля, стрибки у висоту серед жінок та метання молота серед чоловіків). Щонайменше срібну нагороду собі гарантував боксер Олександр Хижняк.

Нагадаємо, 20-річний Ковтун – срібний (2023) та бронзовий (2021) призер чемпіонату світу в багатоборстві. У доробку українського гімнаста також чотири європейські титули та 12 перемог на рівні Кубка світу. Ковтун – призер юніорського чемпіонату світу, шестиразовий чемпіон Європи серед юніорів, призер чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовий чемпіон та призер Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Для 20-річного гімнаста – це друга Олімпіада в карʼєрі. Він дебютував на Іграх 2021 року в Токіо, де посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у складі команди.

30-річний Олег Верняєв – один з лідерів збірної України зі спортивної гімнастики, олімпійський чемпіон (золота медаль на паралельних брусах) і срібний призер Олімпійських ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро, чемпіон світу зі спортивної гімнастики. Учасник Олімпійських ігор 2012.