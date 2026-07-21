Михайло Драпатий став Головнокомадувачем ЗСУ

Володимир Зеленський призначив 43-річного генерал-майора Михайла Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ замість генерала Олександра Сирського. Про це президент повідомив під час вечірнього звернення у вівторок, 21 липня.

«Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України», – повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський відзначив, досягнення Олександра Сирського. Зокрема, щодо оборони Києва, а також наступальній операції у Харківській області, та Курську операцію.

«Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України», – сказав Володимир Зеленський.

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Також Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Андрія Гнатова з посади начальника Генерального штабу ЗСУ. За словами президента, він обговорив з Сирським та Гнатовим «подальші формати служби і правильну передачу справ».

Михайло Драпатий подякував президенту за довіру, а також Олександру Сирському за роботу: «Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу», – написав Михайло Драпатий.

Олександр Сирський обіймав посаду Головнокомандувача ЗСУ з 8 лютого 2024 року, заміниши Валерія Залужного. До цього призначення Сирський з серпня 2019 року керував Сухопутними військами Збройних сил України.

Що відомо про Михайла Драпатого

Михайло Драпатий – колишній командир 2-го механізованого батальйону 72 ОМБр. У 2014 році під командуванням Михайла Драпатого бригада увійшла до Маріуполя для посилення українських підрозділів і звільнення заручників. Сам Драпатий очолив прорив на БМП через ворожий блокпост, що став одним із символів визволення міста. Також він брав участь у рейді вздовж кордону з Росією, обороні Савур-Могили та прориві з «Ізваринського котла».

Після цього Михайло Драпатий служив начальником штабу 30-ї окремої механізованої бригади в зоні АТО. У 2016 році він став командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

У 2019 році Драпатий достроково отримав звання полковника, а в жовтні 2024 року став генерал-майором. До січня 2024 року він командував ОТУ «Херсон», керуючи деокупацією правобережжя Херсонської області. Уже в лютому того ж року його призначили заступником начальника Генерального штабу ЗСУ з підготовки військових, а 11 травня він очолив ОТУ «Харків».

29 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив про призначення Михайла Драпатого на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ.

1 червня 2025 року Михайло Драпатий подав рапорт на звільнення з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ. Своє рішення генерал-майор пояснив тим, що відчуває відповідальність за «трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни». Йшлося про ракетний удар росіян по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

20 жовтня 2025 року стало відомо, що у Силах оборони України створили нове Угрупування обʼєднаних сил (УОС). Ним майже у повному складі управлятиме Командування обʼєднаних сил (КОС), яке очолюватиме Михайло Драпатий.

Михайло Драпатий – кавалер Хреста бойових заслуг та повний лицар ордена Богдана Хмельницького.

Успіхи, реформи та скандали Сирського

60-річний Олександр Сирський обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ з лютого 2024 року, до того з 2019 року був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Командував під час битви за Київ та контрнаступу на Харківщині у 2022 році, а також битви за Бахмут 2022-2023 років. Вже на посту головкома у 2024 році провів Курську операцію на території Росії.

Корпусна реформа

У лютому 2025 року Сирський оголосив про початок переходу ЗСУ на корпусну структуру. У межах реформи планували утворити 18 корпусів та усунути підхід з оперативним угрупованням військ. Втім, згодом вище командування почали критикувати за те, що корпусна реформа не до кінця запрацювала.

«Скеля» та вбивство братів на Київщині

Під час командування Олександра Сирського відбулося кілька гучних скандалів у війську. Зокрема, у червні 2026 року видання «Бабель» оприлюднило розслідування, в якому йшлося про щонайменше 26 небойових смертей у полку «Скеля» за період з кінця 2025 року до весни 2026 року. Загиблими були новобранці, мобілізовані до підрозділу незадовго до цього. Вказувалося, що мобілізовані померли внаслідок пневмонії, серцево-судинних захворювань та інших хвороб. Водночас близькі бійців вважають, що їм несвоєчасно надавали медичну допомогу, а також припускають, що під час підготовки новобранці могли зазнавати жорстокого поводження. З цього приводу ДБР розпочало розслідування небойових смертей у «Скеля», а Офіс омбудсмена Дмитра Лубінця оголосив перевірку інформації про випадки катування та доведення до самогубства військових полку.

У липні 2026 року правоохоронці затримали командира 155-ї окремої механізованої бригади Станістала Лучанова за підозрою у викраденні людей. Раніше підполковник Станіслав Лучанов обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку «Скеля».

За даними hromadske з посиланням на власні джерела повідомило, що в ніч на 28 червня семеро людей увірвалися до будинку двох братів на Київщині та викрали їх, а потім вбили. За версією слідства, командир наказав своїм підлеглим викрасти двох мешканців Київщини, які образили його дружину, а після скоєного самовільно залишив військову частину. Лучанову повідомили про підозру у викраденні та умисному вбивстві, й помістили його під варту без права внесення застави.

Зміна уряду та конфлікт з Федоровим

14 липня Верховна Рада розпустила уряд Юлії Свириденко, після чого провела кадрові зміни в Кабміні. Масштабний резонанс викликало звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Сам Федоров заявив, що його звільнили на тлі конфлікту з Олександром Сирським – згодом це підтвердив і президент Володимир Зеленський.

Після відставки Михайло Федоров жорстко розкритикував політику Сирського на посаді головкома та заявив, що той не готовий говорити про проблеми у війську відкрито.

«І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому завдання головкома, він вигадав, як розколоти країну, де ми з вами перебуваємо. І в цьому велика проблема», – заявив Федоров.

Протести проти Сирського

16 липня по всій Україні відбулися акції протесту проти звільнення Михайла Федорова. Серед вимог протестувальників – прозорі призначення до уряду, повернення на посаду Федорова та відставки Олександра Сирського з посади головкома. Після цього низка військових заявила про тиск через підтримку мітингів. Зокрема, керівниця медслужби «Ульф» Аліна Михайлова заявила, що військових можуть карати доганами чи погрожувати їм через публічну позицію.

18 липня волонтер та колишній радник Федорова Сергій Стерненко повідомив, що на тлі критики Сирського командування бригад ЗСУ отримало наказ записати відеозвернення на його підтримку. За його словами, військових, які виступають проти, «репресують».

Вже наступного дня на підтримку Сирського виступили командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол та командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа. Вони заявили, що оцінювати його роботу як керівника ЗСУ може лише президент та закликали довіряти українському командуванню. Також із закликом не розхитувати військову систему управління виступив 214-й окремий штурмовий батальйон.

Врешті-решт Володимир Зеленський провів розмови з Федоровим та Сирським та заявив, що «чує людей». Після розмови Михайло Федоров подякував людям «за надію» та анонсував зміни.