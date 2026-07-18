Володимир Зеленський повідомив про розмову з Федоровим та Сирським

Володимир Зеленський запевнив, що чує думку українців. Він повідомив, що провів тривалі розмови з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та ексміністром оборони Михайлом Федоровим. Про це президент сказав у вечірньому зверненні в суботу, 18 липня.

«Учора і сьогодні було багато консультацій. Звісно, чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, ввечері 18 липня Михайло Федоров у своїх соцмережах подякував українцям за «надію», ймовірно, маючи на увазі хвилю протестів на його підтримку.

«Зміни обов'язково будуть. Ви мені дякували за "Мрію" та "Дію". Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах. Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться», – написав Михайло Федоров.

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Нагадаємо, відставка Михайла Федорова, про яку офіційно стало відомо 15 липня, спричинила хвилю протестів. У багатьох містах відбулися мітинги на його підтримку. Спочатку учасники акцій закликали поновити Михайла Федорова на посаді, а згодом почали вимагати звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ.

Сам Михайло Федоров повідомляв, що рішення щодо його звільнення президент ухвалив через суперечки з Олександом Сирським. Зокрема, ексміністр повідомляв про блокування реформ та ініціатив із боку Головнокомандувача ЗСУ.

Крім того, 18 липня волонтер та колишній радник міністра оборони Федорова Сергій Стерненко повідомив, що командування бригад ЗСУ отримало наказ записати відеозвернення на підтримку Олександра Сирського. За його словами, військових, які виступають проти, «репресують».