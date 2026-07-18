Бригади отримали розпорядження опублікувати відео на підтримку головкома до 17:00 18 липня

Командири українських бригад отримали розпорядження записати відеозвернення на підтримку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це 18 липня повідомив волонтер та ексрадник колишнього міністра оборони Михайла Федорова Сергій Стерненко. Також факт надходження такої вказівки підтвердили джерела «Української правди» серед військових.

Сергій Стерненко оприлюднив скриншоти з повідомленнями до нього, в яких йдеться про наказ записати відео на підтримку Сирського. Бригади мають оприлюднити ці ролики до 17:00.

«Військових, які виступають проти, репресують», – заявив Стерненко.

Також вказівку записати відео на підтримку головнокомандувача отримало й командування Десантно-штурмових військ. За даними одного зі співрозмовників Стерненка, підготовку таких відео доручили комунікаційним підрозділам бригад.

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«Українська правда» з посиланням на співрозмовника у Силам оборони також повідомила про наказ записувати відео на підтримку Сирського. Джерело видання повідомило, що «спустили задачу записати нашим комбригам відеозвернення».

Нагадаємо, з 16 липня у низці міст України тримають масові протести проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Люди вимагають прозорих призначень до уряду, повернення на посаду Федорова та відставки Олександра Сирського з посади головкома.

Коментуючи кадрові зміни в Кабміні, президент України Володимир Зеленський визнав, що причиною звільнення Федорова був конфлікт з Олександром Сирським. За словами Зеленського, проблеми на полі бою, у бригадах, з мобілізацією залишались не вирішеними. Сам Федоров заявив, що причиною його звільнення стало блокування ініціатив Сирським.

17 липня Зеленський доручив виконувати обовʼязки міністра оборони Євгенію Хмарі.