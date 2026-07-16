Мітинг на підтримку Михайла Федорова у Дніпрі

Ввечері четверга, 16 липня, українці знову вийшли на мітинги на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова. Люди зібрались на центральних площах міст, щоб висловити незгоду з кадровим рішенням президента, передає «Суспільне».

Рівне

У Рівному на мітинг, за даними журналістів «Суспільного», прийшло понад 20 людей. Вони тримають у руках таблички, зокрема, із закликами пояснити причину звільнення Федорова. Одна з учасниць акції розповіла журналістам, що мітингувальники вважають, що влада не прислуховується до позиції українців.

«Мені здається нас не почули. Тому що хоч нам кажуть, що нас почули, рішення досі приймається за закритими дверима, що нам не подобається. Ми проти зняття Федорова з посади. Ми проти такого способу прийняття рішень, проти того, щоб нас не чули і щоб посеред війни влада могли б піти на канікули і ми б лишилися без міністрів, зокрема міністра оборони під час воєнного стану», – цитує «Суспільне» учасницю мітингу Анну.

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Івано-Франківськ

В Івано-Франківську до мітингу на підтримку Михайла Федорова долучились приблизно 300 людей. Мітингувальники скандували: «Федоров – міністр оборони», «В сучасній державі – сучасні міністри», «Поверніть державі Федорова».

Ужгород

В Ужгороді мітингувальники вдруге за день зібралися на площі Поштовій. Учасники акції також вимагали повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Одеса

В Одесі на акцію, що відбувалась на вулиці Дерибасівській, прийшли приблизно 100 людей. Учасники мітингу тримали в руках таблички з гаслами «Міняйте полонених, а не Федорова», «Залишіть Федорова», «Федорова у міністерство оборони» тощо. Учасниця акції Ірина, яка також брала участь у аналогічній акції вранці, розповіла журналістам «Суспільного», що після брифінгу Михайла Федорова, зробила висновок, що «проблема набагато глибша», ніж здавалася спочатку. Вона також зазначила, що мітингувальники готові й надалі влаштовувати подібні протести.

Дніпро

У Дніпрі в акції протесту взяли участь близько 300 людей. Спочатку вони хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих у війні Росії проти України. Мітингувальники тримали у руках плакати з гаслами «Москалі в захваті, а ми – ні», «Зеленський схаменися – Михайло повернися», «Не ламати те, що працює» тощо.

Харків

У Харкові учасники протестів зібралися біля станції метро «Університет». За даними журналістів, участь в акції проти звільнення Михайла Федорова взяли приблизно 50 людей. Мітингувальниця Олеся Воскобойник розповіла «Суспільному», що прийшла висловити незгоду з кадровим рішенням президента. За її словами, наразі недоцільно змінювати міністра оборони, оскільки українці почати тиснути на росіян на фронті.

Також подібні акції відбулись у Черкасах, Полтаві, Львові та Києві.

Всі фото – «Суспільного»

Нагадаємо, 12 липня Володимир Зеленський повідомив про звільнення Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністерки. Президент розглядав на цю посаду чотири кандидатури: Дениса Шмигаля, Ігоря Терехова, Михайла Федорова та Сергія Корецького. Того ж дня новинний сайт LB.ua з посиланням на власні джерела повідомив, що Володимир Зеленський хоче призначити на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, який обіймав посаду міністра МВС.

15 липня Михайло Федоров публічно підтвердив, що йде з посади міністра оборони України. 16 липня він повідомив, рішення про його звільнення президент ухвалив через блокування реформ та ініціатив із боку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Після повідомлення про відставку Михайла Федорова 16 липня у багатьох містах України відбулись мітинги проти його звільнення.

Також 16 липня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром України Сергія Корецького та затвердила склад нового уряду. Водночас посади міністра оборони та міністра закордонних справ, які має подати президент, залишалися вакантними.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що висуне кандидатуру генерал-майора СБУ Євгенія Хмари на посаду очільника міноборони, а поки він перебуватиме у статусі виконувача обовʼязків. Водночас Ігор Клименко втратив посаду міністра внутрішніх справ, його замінив Іван Вигівський, який до цього був головою Нацполіції.