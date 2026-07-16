Євгеній Хмара виконуватиме обовʼязки міністра оборони

Володимир Зеленський повідомив, що обовʼязки міністра оборони виконуватиме генерал-майор СБУ Євгеній Хмара, який із 5 січня 2026 року виконував обовʼязки голови Служби безпеки України. Президент планує запропонувати його кандидатуру на посаду очільника Міноборони. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі у четвер, 16 липня.

«Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатися до парламентарів за підтримкою кандидатури Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України», – написав Володимир Зеленський.

Зауважимо, що раніше народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк повідомляли, що президент планує призначити на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, який в урядах Юлії Свириденко та Дениса Шмигаля обіймав посаду міністра внутрішніх справ. Однак 16 липня Верховна Рада затвердила новий склад уряду на чолі із Сергієм Корецьким. Посаду міністра МВС обійняв Іван Вигівський, який до цього очолював Національну поліцію.

Що відомо про Євгенія Хмару

Євген Хмара – кадровий військовослужбовець СБУ. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення він брав участь у деокупації Київщини, а згодом виконував бойові завдання на Донеччині.

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14 квітня 2023 року його призначили начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ. У 2022 році він керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний від російських окупантів.

24 серпня 2023 року Хмара отримав звання бригадного генерала. 23 червня 2024 року йому надали звання генерал-майора. 25 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський призначив офіцера керівником Центру спеціальних операцій «А» СБУ. А з 5 січня 2026 року, після відставки Василя Малюка з посади голови СБУ, президент призначив Євгенія Хмару виконувачем обов’язків голови СБУ.

Новий Кабінет Міністів

12 липня Володимир Зеленський повідомив про звільнення Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністерки. «Українська правда» та народний депутат Ярослав Железняк повідомляли, що президент розглядає на посаду очільника уряду чотири кандидатури: Дениса Шмигаля, Ігоря Терехова, Михайла Федорова та Сергія Корецького.

Того ж дня LB.ua з посиланням на три джерела повідомив, що президент планує звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони і призначити на це місце Ігоря Клименка.

15 липня Михайло Федоров публічно підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. 16 липня він повідомив, що причиною його звільнення з посади стало блокування реформ та ініціатив із боку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Також Михайло Федоров повідомив, що отримав від президента пропозицію залишитися в його команді на посаді радника, але відмовився від неї.

Через повідомлення про відставку Михайла Федорова у багатьох містах України відбулись мітинги проти його звільнення.

Також 16 липня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром України Сергія Корецького та затвердила склад нового уряду. Водночас посади міністра оборони та міністра закордонних справ, які має подати президент, залишаються вакантними.



