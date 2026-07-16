Сергій Корецький – український топменеджер у сфері енергетики

Верховна Рада у четвер, 16 липня, призначила 48-річного Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. Його кандидатуру підтримали 289 народних депутатів.

Призначення відбулося в межах оновлення складу Кабінету Міністрів, яке розпочалося цього тижня. Напередодні, 15 липня, парламент підтримав відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки.

Фото Ярослава Железняка, голосування за призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України

Очікується, що більшість міністрів збережуть свої посади, однак частину складу Кабміну буде оновлено.

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Що відомо про Сергія Корецького

Сергій Корецький – український топменеджер у сфері енергетики. Має три вищі освіти: закінчив Луцький технічний університет за спеціальностями «Автомобілі та автомобільне господарство» й «Економіка підприємства», а також Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Видобування нафти і газу». У 2019 році завершив програму Executive MBA Києво-Могилянської бізнес-школи.

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З 1997 до 2018 року, працював у групі компаній «Континіум», зокрема, з 2013 року очолював мережу автозаправних комплексів WOG, де відповідав за розвиток бізнесу та впровадження нових форматів роботи. Після цього займався власними проєктами, серед яких мережа кав'ярень IDEALIST та швейцарська енерготрейдингова компанія Centurion Group SA.

За даними руху «Чесно», у 2000-х роках Корецький кілька разів безуспішно балотувався до Волинської обласної ради та Верховної Ради від «Народного блоку Литвина». Водночас він працював помічником народного депутата Ігоря Єремеєва, з яким його пов'язувала група компаній «Континіум».

У листопаді 2022 року Корецького призначили керівником «Укрнафти» та «Укртатнафти». Під його керівництвом компанії модернізували виробничі потужності та розпочали буріння нових свердловин. У квітні 2025 року наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала його головою правління компанії.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових кадрових змін в уряді та анонсував оновлення керівництва правоохоронних органів. Він також повідомив, що запропонував Свириденко очолити новий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Імовірно, йдеться про посаду посла України в США.

Водночас згодом низка ЗМІ з посиланням на власні джерела написала, що 40-річна політикиня відмовилася від цієї пропозиції.