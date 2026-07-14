Свириденко очолювала Кабмін з 17 липня 2025 року

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада проголосувала за відставку Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністерки. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, рішення про відставку Свириденко підтримали 258 нардепів. Тепер, до призначення нового премʼєра та формування Кабміну, тимчасово очолюватиме уряд віцепремʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Результати голосування за відставку Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністерки (Фото Ярослава Железняка)

Свириденко очолювала Кабінет Міністрів майже рік – з 17 липня 2025 року. До цього вона обіймала посаду першої віцепрем’єр-міністерки та міністерки економіки.

За даними інформпорталу «Слово і Діло», за майже рік на посаді прем’єр-міністерки Свириденко дала 800 обіцянок, з них виконала 249 (31,1%), провалила – 248 (31%). Водночас, стверджують аналітики, ще 303 обіцянки не можна вважати ані виконаними, ані проваленими, оскільки щодо більшості з них озвучені дедлайни не настали, а щодо інших – триває багатоетапна оцінка.

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Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових кадрових змін в уряді та анонсував оновлення керівництва правоохоронних органів. Він також повідомив про звільнення Юлії Свириденко з посади премʼєрки. За його словами, посадовиці запропонували очолити новий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Імовірно, йдеться про посаду посла України в США.

Водночас сьогодні низка ЗМІ з посиланням на власні джерела написала, що 40-річна політикиня відмовилася від пропозиції президента замінити чинну посолку України у США Ольгу Стефанішину.

13 липня до Верховної Ради надійшла заява Свириденко про відставку з посади прем’єр-міністерки.