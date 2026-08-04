225 ОШБ на чолі з комбатом Олегом Ширяєвим

225-й окремий штурмовий полк опублікував в інстаграмі іронічну заяву після появи журналістського розслідування про ймовірне жорстоке поводження з військовослужбовцями підрозділу. У дописі військові кілька разів «перепросили» за дисципліну, професійність та результати своєї бойової роботи.

Публікація з’явилася на інстаграм-сторінці полку, у понеділок, 3 серпня. У ній зазначається, що заява пов’язана з «останніми подіями», тобто з резонансним розслідуванням журналістки Анни Калюжної, опублікованим 30 липня на Texty.org.ua.

У своєму матеріалі Анна Калюжна розповідає, що в 225-му ОШП нібито застосовували жорсткі покарання до військових. Зокрема, за її даними, бійцям погрожували розстрілом, відкривали вогонь у бік побратимів, а між штурмами – утримували в умовах, які співрозмовники журналістки порівнювали з ув’язненням. Також у розслідуванні йдеться про так зване «дерево правди», яке нібито використовували для покарання військовослужбовців.

Після публікації цих звинувачень у полку відповіли дописом із саркастичними «вибаченнями».

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«Ми щиро перепрошуємо, що в нас у полку армійська дисципліна. Ми перепрошуємо за мужність, професійність та самопожертву. Ми щиро перепрошуємо, що все не так, як має вигляд у заголовках. Ми щиро вибачаємося, що зупинили наступ ворога на Запоріжжі. Ми щиро вибачаємося, що прорвали кордон Росії. Ми вибачаємося, що є одним із найефекетивніших підрозділів. Ми щиро вибачаємося, що вимушені рятувати надважкі ситуації. Ми вибачаємося, що щиро служимо українському народові. Ми вибачаємося, що виконуємо роботу попри все», – йдеться у заяві.

У полку також згадали свої бойові операції. Зокрема, військові іронічно «перепросили» за участь у стримуванні російського наступу на Запорізькому напрямку та прориві російського кордону.

«Ми щиро перепрошуємо, що вимушені рятувати надважкі ситуації. Ми перепрошуємо, що вірно служимо українському народові. Ми щиро перепрошуємо, що виконуємо свою роботу, попри все», – додали у полку.

Нагадаємо, журналістка Анна Калюжна протягом шести місяців збирала свідчення та інші матеріали про ймовірні порушення у 225-му ОШП. За її словами, опублікувати результати розслідування вона вирішила після того, як звернення щодо описаних випадків не отримали належної реакції правоохоронців і контролюючих органів.

Серед оприлюднених матеріалів є аудіозапис розмови за участі чоловіка, голос якого, за словами авторки, схожий на голос командира полку Олега «Сірка» Ширяєва. На записі співрозмовник говорить про відкриття вогню по бійцях, які без дозволу відходять із позицій, та прирівнює таких військових до дезертирів і ворогів.

Ширяєв натомість відкинув трактування цих слів як наказу застосовувати зброю проти українських бійців. У коментарі Texty.org.ua він пояснив, що йшлося про координацію переміщень військових на фронті та необхідність перевіряти, хто саме пересувається між позиціями. За його словами, такі заходи потрібні через можливі випадки, коли російські військові маскуються під українських.

Також про зловживання 225-го ОШП заявляв і колишній командир батальйону «Маґура» 47-ї ОМБр Олександр Ширшин. За його словами, у квітні 2025 року під час операції на території Бєлгородської області РФ під артилерійський вогонь потрапила група українських військових, яка вночі поверталася з позицій. Ширшин стверджує, що намагався повідомити про ймовірну помилку та домогтися припинення обстрілу, однак удари продовжилися. Вранці з’ясувалося, що серед загиблих були його підлеглі, а також військовослужбовці 225-го полку. Екскомбат припускає, що вогонь могли вести не помилково, а навмисно по бійцях, яких сприйняли за тих, хто самовільно залишає позиції. На підтвердження своїх підозр він посилається, зокрема, на отриманий пізніше аудіозапис із фразою про те, що «ніяких своїх не існує».

4 серпня стало відомо, що Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий доручив Військовій службі правопорядку з’ясувати, чи мали місце випадки віддання злочинних наказів і насильства у 225-му окремому штурмовому полку.

225-й ОШП – штурмовий полк Сухопутних військ, розгорнутий з ініціативи та за підтримки тодішнього головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. У березні 2022 року починався з окремого батальйону 127-ї харківської бригади ТрО. Воював у Харкові, під Бахмутом.

У 2023 році комбатом призначили нинішнього командира майора Олега Ширяєва. Військові батальйону воювали під Авдіївкою, Часовим Яром. З серпня 2024 року – у Курській області як підрозділ прориву.

Після завершення Курської операції 225-й ОШП був центральним підрозділом, який наступав на Бєлгородщину. Нині утримує позиції в районі Гуляйполя на Запоріжжі.