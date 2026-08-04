Швидкий тертий пляцок із чорницями за рецептом Лілії Цвіт
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Ароматна літня випічка з ніжним пісочним тістом і соковитою ягідною начинкою. Завдяки манці чорниця не виділяє зайвого соку, тому пиріг добре тримає форму після випікання. Такий десерт чудово смакує як теплим, так і повністю охолодженим, а готується з простих і доступних продуктів. Рецепт Лілії Цвіт.
Інгредієнти
|Для тіста:
|Борошно пшеничне
|230 г
|Масло вершкове
|100 г
|Яйце куряче
|1 шт.
|Цукор
|50 г
|Ванільний цукор
|10 г
|Розпушувач
|1 чайна ложка
|Для начинки:
|Чорниця
|300 г
|Манна крупа
|2 столові ложки
|Цукор
|2 столові ложки
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте чорницю та добре обсушіть її на паперовому або кухонному рушнику.
Крок 2
Просійте борошно у велику миску. Натріть холодне вершкове масло, додайте розпушувач і перетріть усе руками до утворення дрібної крихти.
Крок 3
Всипте цукор і ванільний цукор, додайте яйце та швидко замісіть однорідне тісто. Відокремте приблизно третину тіста, загорніть її та покладіть у морозильну камеру.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Решту тіста розкачайте між аркушами пергаменту або одразу на пергаменті. Перекладіть у форму для випікання розміром приблизно 25×20 см, сформувавши невеликі бортики.
Крок 5
Розігрійте духовку до 180 °С.
Крок 6
Змішайте чорницю з манною крупою та цукром.
Крок 7
Викладіть ягідну начинку рівним шаром на основу з тіста. Дістаньте тісто з морозильної камери та натріть його на великій тертці поверх начинки.
Крок 8
Випікайте пляцок приблизно 35–40 хвилин до золотистої скоринки.