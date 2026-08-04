Ароматна літня випічка з ніжним пісочним тістом і соковитою ягідною начинкою. Завдяки манці чорниця не виділяє зайвого соку, тому пиріг добре тримає форму після випікання. Такий десерт чудово смакує як теплим, так і повністю охолодженим, а готується з простих і доступних продуктів. Рецепт Лілії Цвіт.

Інгредієнти Для тіста: Борошно пшеничне 230 г Масло вершкове 100 г Яйце куряче 1 шт. Цукор 50 г Ванільний цукор 10 г Розпушувач 1 чайна ложка Для начинки: Чорниця 300 г Манна крупа 2 столові ложки Цукор 2 столові ложки Спосіб приготування: Крок 1 Помийте чорницю та добре обсушіть її на паперовому або кухонному рушнику. Крок 2 Просійте борошно у велику миску. Натріть холодне вершкове масло, додайте розпушувач і перетріть усе руками до утворення дрібної крихти. Крок 3 Всипте цукор і ванільний цукор, додайте яйце та швидко замісіть однорідне тісто. Відокремте приблизно третину тіста, загорніть її та покладіть у морозильну камеру. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Решту тіста розкачайте між аркушами пергаменту або одразу на пергаменті. Перекладіть у форму для випікання розміром приблизно 25×20 см, сформувавши невеликі бортики. Крок 5 Розігрійте духовку до 180 °С. Крок 6 Змішайте чорницю з манною крупою та цукром. Крок 7 Викладіть ягідну начинку рівним шаром на основу з тіста. Дістаньте тісто з морозильної камери та натріть його на великій тертці поверх начинки. Крок 8 Випікайте пляцок приблизно 35–40 хвилин до золотистої скоринки.