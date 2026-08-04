Радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї

Іран був готовий завдати удару по Україні після атаки на іранське торгівельне судно в Каспійському морі, однак відмовився від цього після пояснень української сторони. Про це заявив радник верховного лідера Ірану генерал Мохсен Резаї в коментарі державному телеканалу PressTV 3 серпня, передають UNITED24 Media та «Радіо Свобода».

За словами Резаї, після інциденту українська сторона нібито оперативно зв’язалася з Іраном та пояснила, що удар стався «помилково».

«Ми вже були готові завдати ударів по трьох об’єктах в Україні. Але після того, як вони сказали, що це була помилка, ми призупинили нашу відповідь, щоб розглянути їхнє твердження», – сказав Резаї.

Він додав, що Україні «в будь-якому разі доведеться заплатити за свою атаку».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас Мохсен Резаї не навів жодних доказів ні щодо заявленого вибачення, ні щодо конкретних цілей, про які він згадав. Також він заявив, що Іран не дозволить використовувати в Ормузькій протоці жодних маршрутів, окрім визначеного Тегераном коридору.

Представники української влади заяви іранського посадовця поки що не коментували.

Нагадаємо, 25 липня Україна завдала удару по двох суднах у Каспійському морі. Служба безпеки України повідомила, що судна перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і РФ.

За версією Тегерана, судно перевозило цивільні вантажі, а внаслідок атаки загинув іранський моряк. МЗС Ірану пригрозило Україні «відповіддю».

Коментуючи можливість подальшої ескалації, президент Володимир Зеленський наголосив, що Тегеран уже давно бере участь у війні проти України, постачаючи Росії ударні безпілотники та технології для їх виробництва.

28 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зателефонував своєму іранському колезі Аббасу Аракчі, щоб сказати, що Київ прагне уникнути непотрібної ескалації.



«Наша мета – протидіяти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви», – наголосив Сибіга.

Міністр закордонних справ Ірану написав, що глава українського МЗС нібито запевнив його, що напад на іранське судно був ненавмисним. Водночас українське МЗС про такі заяви не повідомляло.