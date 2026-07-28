Андрій Сибіга провів телефонні перемовини з міністром закордонних справ Ірану

Виконувач обовʼязків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Арагчі. Про це у вівторок, 28 липня, повідомило МЗС України у телеграм-каналі.

Телефонні перемовини міністрів України та Ірану відбулися на тлі загострення відносин між країнами. Зокрема, Тегеран звинуватив Київ в атаці на судно в Каспійському морі. Під час телефонної розмови Андрій Сибіга ще раз наголосив, що Україна ніколи не мала наміру атакувати цивільні судна, а всі її дії спрямовані виключно на захист від російської агресії.

«Всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Це також стосується заяв Ірану про загибель їхнього громадянина та пошкодження цивільного судна в одному з нещодавніх інцидентів. Наша мета – протидія російській агресії, яка і є першопричиною усіх похідних інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви», – наголосив Андрій Сибіга.

Також очільник українського дипвідомства закликав Іран уникати будь-яких кроків, які можуть призвести до ескалації, а також припинити підтримку війни Росії проти України.

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«Позиція України залишається незмінною: Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир», – підсумували в МЗС України.

Доповнено. Міністр закордонних справ Ірану також опублікував повідомлення про розмову з Андрієм Сибігою. У своєму дописі він написав, що глава українського МЗС нібито запевнив його, що напад на іранське судно був ненавмисним. Водночас українське МЗС про такі заяви не повідомляло.

«Міністр закордонних справ України запевнив, що напад на іранський корабель був ненавмисним, і Україна не прагне ескалації. Іран також не прагне ескалації, але чітко заявив, що будь-який напад на наших громадян чи інтереси є неприйнятним. Має бути відшкодування збитків», – йдеться у дописі глави МЗС Ірану.

Нагадаємо, 26 липня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив Україну в атаці на іранське торговельне судно. За версією Тегерана, внаслідок вибуху загинув один член екіпажу, ще один дістав поранення. МЗС Ірану пригрозило Україні «відповіддю».

На погрози Ірану відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Іран бере участь у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Тегеран спочатку постачав Росії тисячі ударних дронів «шахед», а згодом надав ліцензію на їхнє виробництво.