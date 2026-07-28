У Львові відкрили виставку робіт оборонця Маріуполя
Новини Львова від ZAXID.NET за 28 липня
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У вівторок, 28 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Надмірний шум, затори та ускладнене паркування. Мешканці нарікають на роботу !FESTrepublic у Львові.
- Заблокували вивезення. Нащадки князів Любомирських судяться через картини Львівського історичного музею, які експонують у Польщі.
- Сухо і тепло. Синоптики розповіли про погоду на Львівщині найближчими днями.
- «Загартовано/Закарбовано». У Львові відкрили виставку оборонця Маріуполя.
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