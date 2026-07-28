До лютого 2022 року Turkish Airlines обслуговував низку аеропортів в Україні

Авіакомпанія Turkish Airlines відновлює польоти до білоруського Мінська. З 21 вересня вона розпочне регулярні рейси за маршрутом Стамбул – Мінськ – Стамбул. Про це повідомив Національний аеропорт Мінська в телеграмі 28 липня, передає білоруська служба «Радіо Свободи».

«Turkish Airlines виконуватиме рейси шість разів на тиждень – у вівторок, четвер та суботу: чотири рейси будуть нічними, а два – денними. “ВАТ “Національний аеропорт Мінськ” вітає повернення турецького перевізника на білоруський авіаційний ринок і рекомендує пасажирам перевіряти актуальний розклад на офіційному сайті авіакомпанії», – повідомила пресслужба аеропорту.

«Радіо Свобода» додає, що раніше медіа вже помітили квитки на маршрут Стамбул – Мінськ у системі бронювання турецької авіакомпанії. Тривалість польоту становить 3 години 40 хвилин, що приблизно на дві години менше, ніж тривалість аналогічного рейсу білоруської авіакомпанії «Белавіа». Медіа припускають, що Turkish Airlines здійснюватиме польоти до Мінська через територію Євросоюзу.

Квитки за напрямом Стамбул – Мінськ доступні на сайті Turkish Airlines

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Turkish Airlines (укр. Турецькі авіалінії) – флагманський авіаперевізник Туреччини, що базується в Стамбулі. Виконує низку регулярних рейсів за 356 напрямками (53 внутрішні та 303 міжнародні) у 132 країни світу.

До 24 лютого 2022 року Turkish Airlines обслуговував багато аеропортів різних міст України. Компанія призупинила польоти до Білорусі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке підтримала білоруська влада. Заборона на польоти неодноразово продовжувалася.