Займання спричинило густий дим

У понеділок, 17 серпня, у Пустомитах виникла пожежа в готелі «Едем» на вул. Глинській, 82. Станом на 19:00 рятувальники ліквідовують займання. Інформації про постраждалих поки немає.

Про пожежу в готелі першими повідомили телеграм-канали. У головному управлінні ДСНС Львівщини підтвердили факт пожежі і завантажили фото.

«На місці події працюють рятувальники. Деталі події – згодом», – зазначили у ДСНС.

Відео Інстаграм/pustomytyinfo

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Пресслужба рятувальників не уточнила, на якому обʼєкті працюють пожежники, однак з фото можна встановити, що це готель «Едем», який розташований на вул. Глинській, 82 на північній околиці міста.

Як видно на опублікованих очевидцями фото, займання виникло на другому поверсі готелю. Фото телеграм-каналів

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