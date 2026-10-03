«Флеш» вважає, що у Києві працюють російські ретранслятори для керування дронами

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, експерт у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов припустив, що у Києві можуть працювати російські радіоретранслятори для керування ударними дронами. Про це він написав у суботу, 3 жовтня, у своєму телеграм-каналі.

За словами Сергія Бескрестнова, у Києві можуть працювати від одного до трьох радіоретрансляторів MESH, за допомогою яких росіяни можуть тимчасово керувати ударними дронами типу «шахед» та коригувати їхні удари. На думку «Флеша», поки такі ретранслятори працюють, засоби радіоелектронної боротьби не зможуть повністю захистити Київ від атак.

Сергій Бескрестнов навів як приклад удар росіян по будівлі СБУ, а також атаки на мости у Києві. «Флеш» вважає, що здійснити такі прицільні удари без ретрансляторів було б неможливо.

«Невже прикладу керованого удару по СБУ замало? У момент удару в небі не було інших “шахедів”-ретрансляторів. Я також провів аналіз інших ударів по мостах Києва та можливості організації далеких каналів МЕШ на РФ у ці моменти. [...] Додам, що без стабільного онлайн-керування прямо до моменту удару точно влучити в опору або ванти моста неможливо», – зазначив Сергій Бескрестнов.

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Радник президента запевнив, що наразі українські фахівці ретельно досліджують уламки російських боєприпасів. Він також додав, що інших засобів звʼязку, які могли б використовувати росіяни, наразі не виявили.

Нагадаємо, Сергій Бескрестнов повідомляв, що 30 вересня росіяни вперше застосували на реактивному дроні боєзаряд, призначений для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Він складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.