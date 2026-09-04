Пожежа в центрі Києва після влучання російського дрона, 4 вересня

У п’ятницю, 4 вересня, під час російської атаки ворожий дрон впав у центрі Києва біля станції метро Золоті Ворота. Безпілотник атакував будівлю Служби безпеки України, є поранені, повідомило онлайн-видання «Українська правда».

Президент Володимир Зеленський підтвердив влучання по центральній будівлі СБУ на вулиці Володимирській, що навпроти Софійського собору.

За словами президента, дрон цілився просто в кабінет керівника Служби безпеки.

«Дав завдання Покладу (Олександру Покладу, – ред.) адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь», – заявив президент.

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Пожежа у будівлі СБУ в Києві 4 вересня (Фото УП)

Співзасновник мережі пекарень та кафе-кондитерських «Завертайло» Станіслав Завертайло також повідомив, що росіяни зруйнували їхній заклад біля Софії Київської.

Він зазначив, що їде на місце влучання. Наразі невідомо, чи постраждав хтось із гостей чи команди.

О 15:36 мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі в Шевченківському районі. Там виникла пожежа. Екстрені служби працюють на місці удару.

Станом на 16:59 було відомо про дев’ятьох постраждалих внаслідок атаки на Шевченківський район. Із них семеро медики госпіталізували.

Рятувальники загасили пожежу в будівлі СБУ. Через удар дрона там зруйновані перекриття та зовнішня стіна. Екстрені служби працюють на місці, зазначив Кличко.

Зауважимо, близько 15:00 Повітряні сили ЗСУ почали фіксувати рух реактивних дронів на Київ.

Нагадаємо, за даними радника президента України Сергія «Флеша» Бескрестнова, у липні Росія запустила по Україні близько 1500 реактивних «шахедів», а в серпні їхня кількість перевищила 2500. За його словами, окупанти запускають такі дрони майже одразу після їхнього виготовлення.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що Росія може продовжувати атаки реактивними дронами по Україні щонайменше до парламентських виборів у РФ, запланованих на 18–20 вересня. Він також заявив, що Україна готує контрзаходи проти ворожих атак.